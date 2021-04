E do interior de uma gruta vulcânica na Ilha do Pico, nos Açores, emerge um novo vinho

Num cenário mágico que reflete a singularidade da Ilha do Pico, o vinho Gruta das Torres Arinto dos Açores 2018 é fruto de uvas selecionadas de vinhas centenárias, exclusivamente da casta Arinto dos Açores, localizadas na freguesia da Criação Velha, em plena zona de Património da Humanidade pela Unesco, a cerca de 420 metros do mar.

Após o processo de desengace, permaneceu dois dias em maceração a frio e fermentou com leveduras indígenas num balseiro de carvalho francês de cinco mil litros. Estagiou sobre borras finas durante sete meses e foi engarrafado em maio de 2019, seguindo-se o desafio de envelhecimento em garrafa, por 15 meses, a 17 metros de profundidade, na Gruta das Torres o maior tubo lávico conhecido em Portugal, classificado como Monumento Natural do Parque Natural do Pico. Néctar que no período de envelhecimento conheceu uma temperatura constante de 15 ºC, com uma humidade de 90% e total escuridão.

“O Vinho Gruta das Torres 2018 é o resultado da simbiose perfeita dos elementos e nutrientes da natureza. Num ano seco e com menos irreverência do clima, apercebemo-nos que podíamos criar um vinho diferenciador e realmente irreverente, que celebrasse a essência do Pico”, refere Bernardo Cabral, enólogo consultor da Picowines.

Vinho no interior da Gruta das Torres, após 15 meses de estágio, a 17 metros de profundidade. Cooperativa Vitivinícola do Pico – Picowines/Chefs Agency

“Selecionámos uma parte de uvas da vindima das vinhas velhas na Criação Velha, e colocámos o vinho, literalmente, por baixo de onde tinha sido produzido - na Gruta das Torres-, em condições perfeitas, durante 15 meses, como se estivesse no ventre da mãe. A Gruta acolheu este vinho como uma mãe gera e protege um filho, sendo o local ideal para o seu crescimento”, reforça Bernardo Cabral.

Este vinho resulta da parceria entre o produtor açoriano e a Azorina - Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza, S.A e dos Parques Naturais dos Açores.

Garrafas de vinho, em edição limitada, "resgatadas" do interior da gruta onde permaneceram a uma temperatura constante de 15 ºC. Cooperativa Vitivinícola do Pico – Picowines/Chefs Agency

Para Manuel Paulino Costa, Diretor do Parque Natural do Pico, “a parceria estabelecida com a Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico-Picowines para estágio de um dos seus vinhos no interior desta cavidade vulcânica, insere-se no programa “Parceiro para o Desenvolvimento Sustentável” e na estratégia dos Parques Naturais dos Açores em promover o conhecimento e divulgar o valor dos Parques Naturais apostando no envolvimento com os cidadãos e organizações públicas ou privadas”.

“De cor amarelo-esverdeado, o Gruta das Torres é um vinho que leva a uma viagem de sensações vulcânicas únicas. A envolver as frutas frescas de toranja, araçá e lima aparecem algumas notas de pólvora e enxofre, algas e maresia. Apresenta um perfil muito mineral, reflexo da alimentação de minerais que brilham na gruta pelas raízes das videiras”, indicam as notas de prova.

Vinho apto a acompanhar mariscos, sushi, pratos de peixe fresco ou cozidos e queijos de pasta mole com sabor mais intenso. Cooperativa Vitivinícola do Pico – Picowines/Chefs Agency

“De boca equilibrada, revela-se em vários estratos, começando pela dominante frescura, seguindo-se uma prova muito cheia e envolvente, para terminar num final inesperadamente longo e com uma salinidade vigorosa. Fruto da riqueza natural do vulcão, Gruta das Torres é um vinho de grande complexidade”, apto a acompanhar mariscos, sushi, pratos de peixe fresco ou cozidos e queijos de pasta mole com sabor mais intenso.

Vinhas na Ilha do Pico. créditos: Pedro Silva

A garrafa e a caixa onde é transportada exibem o símbolo da Gruta das Torres e conta a história desta viagem. Juntamente com o vinho, encontra-se um voucher que convida a uma entrada gratuita para visitar aquele monumento natural.

O vinho Gruta das Torres 2018, conta com um preço recomendado entre 35,00 e os 40,00 euros e pode ser encontrado em garrafeiras.