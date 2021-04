“Flower Power”, o blend da Chá Camélia preparado em parceria com Ljubomir Stanisic

Quando se faz do acto de beber um chá um ritual de beleza e introspecção, há um encontro. Às flores das plantas da Camellia sinensis adicionaram-se as folhas de chá verde da colheita de Verão dos Chás Camélia para dar origem a este novo blend, “perfeito para contemplar e sonhar”, segundo Nina Gruntkowski, proprietária da Chá Camélia, no Fornelo, a única plantação de chá na Europa Continental.

O chefe de cozinha Ljubomir Stanisic acompanhou o projecto da plantação Chá Camélia desde o início, em 2011, quando as primeiras plantas de chá (200) foram plantadas no jardim da casa do Porto de Dirk Niepoort e Nina Gruntkowski. “Ljubo” foi também uma das primeiras pessoas a provar o chá verde da Chá Camélia, quando este ainda era experimental. “Na verdade”, esclarece Nina Gruntkowski, “ele adorou tanto o nosso 'Chá das Flores', que ainda hoje o bebe diariamente – de tal modo que raramente chegava aos clientes do seu restaurante. Além disto, é a única pessoa no país que recebe as flores frescas e teve a ideia de as cristalizar em açúcar, para complementar e decorar os pratos dos seus restaurantes”.

Iniciada a nova colheita na plantação do Fornelo, a ideia para este blend surgiu muito naturalmente. "Esta edição limitada 'Flower Power' é um chá com o aroma delicado das pequenas flores e o corpo elegante e complexo do chá verde, com baixo teor de cafeína, rico em antioxidantes e muitas vitaminas e minerais para fortalecer o corpo e a alma", lemos no comunicado que acompanha a apresentação do novo chá.

créditos: Chefs Agency

O chá, apresentado em caixa de madeira (70 g), deve ser preparado durante dois minutos em água a 90 ºC.

O preço recomendado orça os 28,90 euros, sendo que o “Flower Power” se encontra à venda em info@chacamelia.com