Este ano podemos não expressar o amor de todas as formas a que nos habituámos chegado o Dia dos Namorados, a 14 de fevereiro. O confinamento não tem, contudo, de quebrar todos os laços e gestos que associamos à data. Desta forma, o produtor vitivinícola alentejano, a Adega Mayor, sugere a oportunidade de personalizar o rótulo da garrafa de vinho Adega Mayor Dizeres Tinto 2019.

São duas as opções de customização de rótulos, um com a ilustração do street artist Vítor Julião e um rótulo a preto e branco com uma mensagem sobre o amor.

Informa o produtor sediado em Campo Maior que, “adicionalmente, personalize o rótulo com o seu nome, tornando os Dizeres Adega Mayor, Dizeres da sua autoria”.

Disponível na loja online da marca.