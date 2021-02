“Os Melhores do Ano” da Revista de Vinhos, conhecidos como os “óscares do vinho e da gastronomia”, atribuíram à Fita Preta o Prémio Produtor do Ano 2020, colocando o irreverente enólogo António Maçanita na capa da Revista de Vinhos, num cenário divertido e ousado.

"A Fita Preta produz vinhos que refletem o carácter do Alentejo, mas também o que nós desejamos que seja. Estamos tão próximos de aprofundar a nossa cultura e as nossas castas locais como estamos em mudar o mundo com novos desafios, novos caminhos e novos blends. Produzimos cada um dos nossos vinhos com o absoluto sentido de responsabilidade que temos de amá-los. E esperamos que possam partilhar a nossa estética para o vinho e, quem sabe, para a vida.”

António Maçanita créditos: Arlindo Camacho

Os prémios “Homenagem”, “Personalidade do Ano no Vinho”, “Personalidade do Ano na Gastronomia”, “Vinho do Ano”, “Produtor do Ano”, “Restaurante do Ano”, “Chefe de Cozinha do Ano”, “Empresa do Ano” e “Enoturismo do Ano” são apenas alguns dos mais relevantes por entre um total de 24 categorias.

De salientar que em 2018 António Maçanita já tinha sido destacado nos prémios da Revista de Vinhos como Enólogo do Ano.

Também no TOP 30 Excelência de Vinhos da publicação estão dois vinhos da autoria de António Maçanita: Vinha Centenária 2017, da Azores Wine Company e Chão dos Eremeitas, Os Paulistas, Vinhas Velhas 2018, da Fita Preta Vinhos, no Alentejo.

Fitapreta créditos: Arlindo Camacho

No dia 4 de fevereiro, a Revista de Vinhos anunciou os protagonistas que mais se destacaram nos setores do vinho e da gastronomia em Portugal.

Face ao atual contexto pandémico, o habitual jantar e gala de entrega de prémios foi substituído por um programa online, emitido às 21h00, nas várias plataformas digitais.