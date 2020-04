Depois de nos ter disponibilizado gratuitamente o “VeggieKit”, um manual online de iniciação à alimentação vegetariana, incluindo receitas, conselhos, dicas úteis, a Associação Vegetariana Portuguesa apresenta agora um menu completo para a Páscoa. Do queijo vegetal fresco de caju, ao tofu espiritual e ao creme de cacau e amendoim, todas as receitas têm uma base vegetal e foram desenvolvidas pela Bee´s Knees.

Com a adesão ao “VeggieKit”, o subscritor passa a receber "um e-mail por dia, durante duas semanas", como nos informa a página, o que inclui este guia para a Páscoa.

O guia parte de uma mensagem simples, “sabias que já tens em casa a maioria dos alimentos?”, listando os alimentos frescos e os alimentos secos e onde os podemos adquirir.

Nas 36 páginas do manual encontramos 12 receitas, do pequeno-almoço, ao almoço e jantar, não faltando sequer as sobremesas. Por exemplo, aprendemos a confecionar uma Mousse de chocolate saudável com abacate, um Tofu e alho francês à brás e salada verde com nozes e passas, umas Almofadinhas de legumes, um Caldo verde tradicional. Todas as receitas são acompanhadas de uma tabela nutricional.

O guia que contou com a colaboração da nutricionista Gabriela Oliveira, Sandra Gomes Silva, (blogue "O Vegetariano") e Filipa Range, (blogue "Cozinha Verde"), salienta “o impacto positivo no ambiente, na saúde e nos animais”, sublinhando que “ao deixarmos a carne e peixe fora do prato, estamos a poupar centenas de animais a uma vida curta de sofrimento. Ou que a produção e consumo de carne e de peixe representa a maior pegada ecológica dos municípios portugueses”.

No que toca a dicas, a obra apresenta-nos sugestões como experimentar “veganizar” algumas receitas tradicionais e cozinhar em quantidade (batch cooking) num dia mais livre, congelando para toda a semana.

Quem pretender aprofundar algumas das sugestões apresentadas, “como substituir o queijo”, o guia apresenta-nos um código QR.