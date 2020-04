Num contexto em que grande parte da população se encontra em confinamento doméstico, com uma alteração substancial nos hábitos de vida, há que zelar por uma alimentação que se coadune a quotidianos mais sedentários. Açúcares, gorduras, sal, excesso de proteína animal devem, tanto quanto possível, ser suprimidos da dieta diária.

Consciente deste facto, Vanessa Andrade, a mentora do projeto Green Smiles, para uma alimentação consciente, natural, de qualidade e adequada às necessidades físicas e emocionais, lança um desafio a todos aqueles que, semanalmente, procurem menus criativos e equilibrados.

Este novo serviço de disponibilização de sete receitas passo a passo, uma para cada dia da semana, acompanhadas de uma lista de compras, é subscrito por e-mail hello@greensmiles.pt

“O menu, para a semana seguinte, é enviado à quinta-feira para o e-mail do subscritor e publicado à sexta-feira nas minhas redes sociais”, explica-nos Vanessa Andrade que acrescenta “cada receita orça 1 euro [7 euros no total] e insere-se em menus equilibrados, saborosos, conscientes e saudáveis. Procuro sugestões de refeições adequadas à primavera e que permitem promover a nossa saúde, através de alimentos frescos, diversificados e completos”.

De acordo com a empreendedora, trata-se de “propostas sem recurso a alimentos de origem animal ou alimentos processados, o que é recomendado neste momento em que precisamos de reforçar a nossa saúde”.

Entre as receitas já propostas por Vanessa, encontram-se o hambúrguer rosa com salada verde, os bifes de tofu com puré de batata-doce e brócolos escaldados, a lasanha de vegetais com salada de agrião.

“O plano semanal pode sofrer ajustes consoante especificidades de cada pessoa, como por exemplo pessoas com intolerâncias, condições de saúde agudas, entre outras. Existe ainda a possibilidade de criar menus personalizados completos para toda a semana (refeições, sobremesas e snacks)”.

Para além do envio do menu, os subscritores “contam também com o meu apoio diário se houver dúvidas ou questões adicionais durante a confeção”.