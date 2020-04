A Miss Palvola nasceu em 2013. Na época, Ana Maio ficou desempregada e decidiu mudar de vida. Criou uma página nas redes sociais e começou a vender a gulodice que já fazia para familiares e amigos, a Pavlova, uma sobremesa tendo como merengue como base.

Pouco tempo mediou para que Ana estivesse a vender as sua palvlovas nos mercados urbanos do Porto. Em 2019 abria a loja Miss Pavlova na Rua do Almada. Entretanto, a crise de saúde publica provocada pela COVID-19 levou ao encerramento temporário do espaço.

Ana não parou e no Instagram chega-nos agora a casa com a rúbrica “Na Minha Cozinha”. Ali podemos acompanhar, por exemplo, o Curd de Limão que a empreendedora utiliza nas sobremesas da Miss Pavlova. Gemas, sumo de limão, açúcar e manteiga estão na receita. Pormenores sobre a preparação ficam por conta de Ana Maio que promete publicar regularmente nos seus perfis nas redes sociais.

Quanto ao curd sempre podemos adiantar que cai bem sobre umas bolachinhas, mas também como cobertura de um bolo.