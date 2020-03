Nos últimos dias sucedem-se os cancelamentos de eventos públicos também nas áreas da gastronomia e produtos alimentares como aqui e aqui já demos nota. Agora, o Município de Oliveira do Hospital anuncia que uma das maiores feiras nacionais de promoção do Queijo Serra da Estrela DOP verá a sua realização cancelada, “com vista a salvaguardar a saúde pública e a prevenir a propagação do COVID-19”.

Uma medida que, de acordo com a autarquia, “surge em consequência da auscultação das autoridades de saúde locais e distritais, assim como das últimas recomendações da Direção Geral de Saúde relativamente à realização de grandes eventos”.

Também Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, em isolamento temporário na sua residência particular, “deu conta da sua indisponibilidade para estar presente no evento, em virtude de ter suspendido a agenda por duas semanas”.

O Presidente do Município de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, “lamenta profundamente ter que tomar esta difícil decisão, que foi unânime entre os membros da comissão organizadora, sublinhando no entanto que nada se poderá sobrepor à necessidade de proteger a população de um vírus, cuja propagação permanece incontrolável e já provocou milhares de mortes em todo o mundo”.