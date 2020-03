A barmaid Constança Raposo Cordeiro não tira férias da sua incessante busca por novos sabores, resultado de novos e velhos ingredientes que também encontra na natureza e que leva para a Toca da Raposa, o bar lisboeta de cocktails, onde desenvolve o seu trabalho, que agora quer dar a conhecer de perto.

Da vontade de envolver os clientes e partilhar o processo criativo, nascem as R&D Sesh (research and development), sessões de pesquisa e desenvolvimento de cocktails, com a duração de uma hora e meia e que decorrem todas as quartas-feiras, em dois horários – 18h30 e 20h30.

Folhas de figueira ou de mostarda, cogumelos shitake ou pleurotus, azeitonas ou sementes de freixo, batata e frutas da época, são apenas alguns dos ingredientes que podem fazer parte destas combinações improváveis, uma vez que as sessões da Toca da Raposa são diferentes todas as semanas, de acordo com as fases de criação da barmaid.

Em cada sessão serão testadas e provadas, por todos os participantes, cinco bebidas, entre elas licores, fermentados e, claro, cocktails, entre outros projetos que Constança e a sua equipa estejam a desenvolver.