A cerveja entra nos conventos

Os povos do norte da Europa descobriram a técnica da cervejaria não muito antes da era cristã. As primeiras bebidas celtas e teutónicas feitas de uma mistura de milho e mel originaram o hidromel de sabor ligeiramente ácido, o que levou ao desenvolvimento de fermentações lácticas. A cerveja sempre foi consumida em países onde o clima e solo eram inadequados para a produção de vinho de uva.

Os Gauleses, os Celtas e os Saxões fabricavam cervoise que ainda não continha o lúpulo. Era uma beberagem alcoólica fabricada com cevada fermentada ou com outro cereal aromatizado com diversas especiarias. A maturação desta bebida fazia-se em ânforas de olaria e, mais tarde, em tonéis. O fabrico desta bebida prolongou-se durante a Idade Média, tornando-se os monges os principais produtores de cervoise.

No século X, conforme documentos encontrados num convento de St. Gallen, Suíça, os frades que produziam a cerveja, recebiam diariamente cinco generosos litros, para o consumo pessoal. Foram os monges que tornaram popular o uso de lúpulo como factor de amargor da cerveja, organizando, ainda, as receitas escritas, permitindo preservar a qualidade da cerveja e aperfeiçoar cada vez mais as técnicas de fabrico. Estes centros religiosos serviam não apenas a comunidade local com cerveja, como também toda uma região.

A par de St. Gallen, os conventos que primeiro se iniciaram nas lides de fabrico da cerveja foram os alemães Weihenstephan e St. Emmeran. Os beneditinos de Weihenstephan foram os primeiros a receber, oficialmente, a autorização profissional para fabrico e venda da cerveja, em 1040 d.C. Notável o facto desta cervejaria ainda hoje laborar, tornando-a a mais antiga do mundo, sendo actualmente conhecida como o Centro de Ensino da Tecnologia de Cervejaria da Universidade Técnica de Munique.

A “Lei da Pureza”

Em 1516 foi decretada na Baviera, pelo Duque Guilherme IV, a “Lei da Pureza”, que determinava os ingredientes que podiam ser utilizados no fabrico de cerveja: a cevada, o lúpulo e água. Mais tarde foi incluída na lei a levedura de cerveja, que ainda não era conhecida na época. Aliás, a própria antiguidade do fabrico da cerveja na Europa, essencialmente no Norte e no Leste, pois o Sul entregava-se mais à vinha, deveu-se ao valor das matérias-primas: pureza da água, qualidade da cevada e finura do lúpulo.

Curioso, foi o decreto do século XVI relativo ao “teste da calça”: um fiscal chegava à fábrica e embebia fatias de beterraba na cerveja, colocando-as numa cadeira. Depois, sentava-se sobre as mesmas. Se ao levantar-se a calça ficasse agarrada à cadeira, a bebida era boa.

Mais tarde, em Pilsen, uma pequena cidade da República Checa, foi descoberta pelos cervejeiros a baixa fermentação, passando assim a cerveja a ter uma cor mais clara, um sabor mais suave e uma maior duração para o consumo. Estas novidades levaram à substituição das canecas de cerâmica, onde se bebia o precioso líquido, por copos de vidro transparentes.

Em 1876, Louis Pasteur iniciou uma revolução na indústria da cerveja, com a publicação de estudos sobre a fermentação de microorganismos, que resultaram na pasteurização, uma técnica bastante importante no fabrico do produto, uma vez que permite o aumento da durabilidade do mesmo e permite ainda o transporte para grandes distâncias. Sete anos depois, Emil Hansen descobriu que o isolamento da célula de baixa fermentação permitia a constância do sabor e da qualidade da cerveja.

Nesta altura solucionou-se um outro grande problema no fabrico de cerveja, prendendo-se com o facto de só ser possível controlar as temperaturas de fermentação e maturação no Inverno. Carl Von Linde constatou então que, com a teoria da geração do frio artificial e com a ajuda de máquinas frigoríficas à base de amónia, era possível produzir cerveja em qualquer altura do ano.

Com os avanços tecnológicos e científicos e a constituição de uma sociedade de base industrial, o século XIX viu surgir as grandes fábricas de cerveja.

A partir do século XX, a cerveja começou a tornar-se um hábito de consumo, nomeadamente nos meses de verão.