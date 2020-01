Abacate

É uma planta originária da América Central, já utilizada pelas civilizações Maia, Asteca e Inca.

Alcachofra

Na Idade Média, no continente europeu, a Alcachofra foi tida como afrodisíaca. No século XVIII, graças à opinião de físicos (médicos), ganhou um estatuto medicinal. Foi vista como apta a curar febres. Na Europa, o consumo alimentar da Alcachofra generalizou-se após a Segunda Guerra Mundial.

Ananás

Planta originária das américas, presumivelmente do México ou do Brasil. Os Tupis, povo ameríndio, chamava-lhe Nana, significando perfume, dado o odor agradável do fruto.

Baunilha

Os europeus tiveram pela primeira vez contacto com a baunilha quando Moctezuma II, imperador asteca, ofereceu aos conquistadores espanhóis, uma bebida constituída por uma mistura desta com cacau e milho moídos. Isto no início do século XVI. Contudo, fruto do segredo que os astecas guardavam sobre o produto, só na segunda metade do século XVI os espanhóis conseguiram conhecer a planta donde era originário.

Cacau

O cacau provém do cacaueiro, árvore de grande porte originária da cintura tropical na América do Sul. Crê-se que se desenvolveu no âmago da floresta amazónica. Tido como um alimento dos deuses, o cacau já era consumido 1500 anos antes de Cristo. No século XVI, à chegada dos europeus, os astecas, povo da América Central, adorava religiosamente o cacau e consumiam-o sob a forma de uma bebida. Em 1519, o conquistador espanhol Hernán Cortés é presenteado com um cacau com muita espuma. Oferece-lhe o imperador asteca, Moctezuma II. Começa, ai, a paixão da Europa pelo cacau. Em 1520, o velho continente, recebe o primeiro carregamento de sementes de cacau.

Canela

Originária da ilha do Ceilão (actual Sri Lanka) a casca da canela é usada essencialmente como especiaria, sobretudo em pastelaria e doçaria. Utiliza-se ainda no fabrico de aromatizantes para bebidas. Nos séculos XIV a XVI, a canela tornou-se a especiaria mais procurada na Europa. O seu comércio muito lucrativo. Na época, há muito que o Ocidente conhecia a canela. Na Antiguidade, foi tida como símbolo da sabedoria pelos gregos, romanos e hebreus para aromatizar o vinho.

Cardamomo

A planta é originária das florestas húmidas da Índia e surge em altitudes de 700 a 1500 metros. Enquanto o cardamomo foi uma especiaria apenas de consumo local e as quantidades enviadas para a Europa reduzidas, apanhavam-se apenas as plantas espontâneas. Com o aumento do consumo iniciou-se, então, a cultura regular.

Cebola

É originária da Ásia, onde é cultivada há mais de cinco mil anos. Terá sido introduzida na Europa pelo império romano no século III da nossa Era. Na Idade Média europeia, a cebola chegou a ser tão valiosa que foi usada como pagamento de rendas e ofertas de casamento. No século XVIII, o britânico James Cook não dispensava a cebola nas suas viagens marítimas.

Cerveja

Como em muitas outras invenções da humanidade, a cerveja terá, provavelmente, sido fruto de um acaso há milénios. Um pouco de papa líquida de aveia esquecida numa panela ou mesmo alguns grãos de cevada não torrada deixados num recipiente, poderão ter germinado, estando na origem da invenção da cerveja, crê-se, no período Neolítico.

Cravinho

O Cravo, ou o Cravinho, é originário das Ilhas Molucas (Maluco, na literatura do século XVI) – atual Indonésia – e desde há muito utilizado pelos orientais para conferir ao hálito um odor agradável. Na Índia, por exemplo, ainda hoje se atribui propriedades afrodisíacas ao cravo.

Gengibre

O Gengibre é utilizado há milénios no Oriente, tendo sido das primeiras especiarias com as quais os europeus contactaram. A especiaria é o rizoma seco, utilizado em pedacinhos ou ralado.