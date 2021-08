A Direção Geral de Alimentação e Veterinária informou o mercado nacional, no final de junho, que é aplicada a autorização transitória para a venda e consumo humano de um conjunto de espécies de insetos, aplicando assim os Regulamentos da União Europeia nesta matéria.

“A partir desta semana este topping extra estará disponível em todas as lojas MyIced aderentes”, informa a marca. João Gouveia, gestor nacional da MyIced, esclarece que a insígnia optou por adquirir o fornecimento das larvas (tenebrio) a uma empresa portuguesa, a Portugal Bugs, que já tem esta produção ativa e legalizada no nosso país.

João Gouveia destaca que “a marca pretende sobretudo proporcionar novas experiências gustativas aos seus fãs, seguindo uma linha estratégica coerente que procura desafiar o convencional e apostando em eixos como a alimentação saudável e ambientalmente sustentável”.

"O MyIced Top Bugs constitui uma proposta que se junta a uma oferta onde pontuam os gelados de iogurte vegan, halal e kosher, sem glúten, sem açúcar e sem lactose, bem como o bubble tea e as bubble waffles", refere o fundador da Myiced.

“Os insetos comestíveis MyIced Top Bugs não têm antibióticos, corantes artificiais, aromatizantes, conservantes ou MSG; são ricos em nutrientes e proteínas, pobres em carboidratos e uma grande fonte de fibras, minerais e aminoácidos”, sublinha a marca, acrescentando: “os insetos são desidratados através de um processo de liofilização: são congelados sob vácuo e o gelo formado é volatilizado”.

Segundo a FAO, há atualmente registo do consumo humano de mais de 1900 espécies de insetos, entre elas, escaravelhos (31%), lagartas (18%), abelhas, vespas e formigas (14%), gafanhotos, cigarras, térmitas, libelinhas e moscas.

Com sede em Leiria, a MyIced está também presente com lojas franchisadas em Setúbal, Santarém, Viseu, Penafiel, Braga e Ponte de Lima e lojas parceiras no Montijo, Vila Real e Leça da Palmeira.