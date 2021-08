Quando abrimos as nossas redes sociais é quase imediato vermos uma imagem de comida. Sejam croissants de diferentes sabores e formas, comida perfeitamente empratada ou um brunch com uma grande variedade de produtos com um aspeto delicioso, a verdade é que a decoração dos restaurantes que vemos nas fotografias online é cada vez mais importante quando decidimos onde vamos almoçar ou jantar.

No Porto, há cada vez mais espaços que, para além de boa cozinha, são também particularmente conhecidos pelo seu ambiente interior.

Paredes decoradas, vista sobre a cidade, obras de arte estrategicamente colocados, sofás com cores vivas são a receita ideal para as melhores fotografias no Instagram.

Para celebrar o Dia Mundial da Fotografia, a Mygon preparou uma lista com os cinco restaurantes mais instagramáveis do Porto.

Flow Restaurant & Bar

Fundado por dois amigos com o desejo de criar um projeto inigualável no coração da cidade do Porto, o restaurante oferece uma carta deliciosa que junta sabores da cozinha mediterrânea com sabores da cozinha tradicional portuguesa. Situado num edifício neo-árabe, o Flow Restaurant & Bar tem uma decoração requintada que mistura elementos clássicos e modernos numa aliança absolutamente irresistível. Dentro do espaço, é possível encontrar três áreas distintas: o restaurante, o bar e o terraço, que trabalham num circuito dinâmico para que o cliente possa experimentar diferentes conceitos num mesmo lugar. Do menu, composto por pratos elaborados com criatividade e amor pela cozinha, destaca-se o Risoto de beterraba, queijo stilton, endívias e macadâmias bem como a Caçarola de lulas, gambas, polvo, bivalves e algas.

créditos: Mygon/Flow Restaurant & Bar

Panorâmico Portucale

Situado no 14º andar de um prédio, o Portucale tem uma vista magnífica sobre o Douro e a cidade do Porto. Com uma atmosfera intimista e descontraída, o restaurante tem uma decoração cuidada com mobiliário da década de 50 e janelas amplas que permitem observar o rio, o mar e as montanhas tanto ao almoço como ao jantar. Considerado por muitas pessoas como o restaurante mais emblemático do Porto, o Portucale aposta desde o primeiro dia na gastronomia regional e internacional com um toque especial de cozinha de autor.

As sobremesas são confecionadas no restaurante com produtos frescos e de qualidade e alguns pratos acabam de ser preparados mesmo à frente dos clientes. Para quem aprecia um bom vinho, a carta é de qualidade assinalável.

créditos: Mygon/Panorâmico Portucale

Vogue Café Porto

Tena o teu telemóvel ou máquina fotográfica prontos ao entrar porque aqui tudo é de sonho. No Vogue Café Porto tanto a comida como as bebidas são apresentadas de forma cuidada e visualmente apetecível. Com um menu centrado na gastronomia europeia, este restaurante parece ter sido tirado diretamente das páginas da revista Vogue. Para lhe abrir o apetite, destacam-se dois pratos da ementa: a Salada de melancia, queijo feta, rúcula, nozes e azeite virgem e o Salmão assado com ervas, risoto de açafrão, alho-francês e lima. Os cocktails, por sua vez, são refrescantes, a pensar naqueles dias mais quentes de verão.

Fava Tonka

Localizado em Leça da Palmeira, o Fava Tonka define-se como um restaurante de comida sazonal, da época, e orgânica com matriz vegetariana. Com uma cozinha maioritariamente biológica, este espaço não abdica dos prazeres da comida e tem opções vegetarianas e veganas para todos os gostos.

Aberto desde agosto de 2018, até os pratos onde é servida a comida, feitos à mão, prometem tornar as fotografias inesquecíveis. Nos lugares disponíveis ao balcão, é possível ver a comida a ser confecionada na cozinha enquanto aproveita o ambiente relaxado e acolhedor do restaurante. Dois dos pratos que pode experimentar nesta época do ano são a Tosta de cebola, queijo e trufa, ou a Beterraba com endívias e alho negro. A decoração, com elementos tropicais que remetem para a natureza.

Uva by Cálem

Com uma localização privilegiada junto à beira rio onde o Porto e o Rio Douro são cenário, aqui é possível degustar vinhos de qualidade e saborear comida tipicamente portuguesa. Na sala e no bar, a decoração esteve a cabo de Paulo Lobo e a esplanada, sobre o rio, é o local ideal para quem gosta de aproveitar o bom tempo com comida deliciosa. A carta é assinada pelo chefe de cozinha António Vieira e conta com entradas, pratos para partilhar, peixe e marisco, carne e sobremesas bem portuguesas.

A bonita vista pode ser apreciada tanto da esplanada como do interior do restaurante e a luz natural que entra no Uva by Cálem torna o ambiente intimista e tranquilo.