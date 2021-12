As ementas de Natal no Continente, em formato take away, foram pensadas para seis pessoas, numa seleção de pratos tradicionais. Ementas compostas por uma entrada, um prato de carne, um prato de peixe e uma sobremesa, a orçarem os 10,99 euros por pessoa.

Entre os pitéus que os interessados encontram nas ementas com sabor a Natal, destaque, nas entradas, para os pastéis de bacalhau, rissóis, croquetes, empadas (pato, vitela e caça) e a quiche de camarão.

No que toca aos pratos principais, refira-se o Borrego assado sem osso e fatiado, com batatas assadas e grelos salteados, Vitela estufada com batata e grelos salteados, Lombo de bacalhau com broa, batata a murro e grelos salteados, Arroz de fumeiro.

Para além dos pratos mais tradicionais da época, também há algumas novidades como opções vegetarianas.

A finalizar a refeição são muitas as novidades e, conforme manda a tradição, há várias sobremesas, como bolo-rei, bolo-rainha, azevias, sonhos, rabanadas, tronco de Natal com doce de ovo, arroz doce e aletria entre muitas outras.

As encomendas de Natal podem ser realizadas até 15 de dezembro e as de Ano Novo até 22 de dezembro, até à hora de fecho da loja, presencialmente, em continente.pt através do catálogo digital ou da linha telefónica 210 155 155.