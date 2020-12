O restaurante Sud Lisboa Terrazza, localizado em plena zona ribeirinha da capital, a escassos metros do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), tem até ao final do mês, durante os dias de semana, um menu de almoço natalício que inclui um carpaccio de novilho, cogumelos Oyster e creme de castanha como entrada. Nos pratos principais, o destaque vai para o tortellini de crustáceos e vieiras e para o cabrito confitado sobre cremoso de batata trufada. A refeição termina com um crocante de chocolate e tangerina.

Este menu especial, sem bebidas, custa 45 € por pessoa. Se for servido com bebidas sem álcool, o preço sobe para os 49 €. O menu natalício com bebidas sem álcool e vinhos Divai sai por 55 €. Para a noite de 24 de dezembro, no restaurante, o chef Patrick Lefeuvre também idealizou uma ementa sofisticada que promete surpreender a cada garfada. Para além de sapateira, gambas, ostras, foie gras, presunto Pata Negra e burrata Stracciatella, inclui skrei corado e fregola sarda de lingueirão e coxa de cabrito assado.

Confecionada em fogo lento, é servida com um cremoso de aipo e trufa, com castanhas e com cogumelos selvagens. Para a sobremesa há crème brûlée, tronco de Natal e fruta marinada para os mais regrados. Este menu, que será o único disponível no restaurante na noite de Consoada, custa 95 € por pessoa, sem bebidas. Para os que preferem passar as festas desta quadra natalícia mais resguardados em casa, o Sud Lisboa Terrazza também disponibiliza uma série de especialidades gastronómicas (muito) tentadoras.

Entre as opções disponíveis para encomenda estão o irresistível bacalhau com broa, batata a murro e grelos Salteadose e o afamado peru assado recheado com cogumelos, bacon, castanhas e arroz de frutos secos. Entradas, sobremesas e vinhos Divai Reserva também estão incluídos nas opções disponíveis. O pack com um prato principal para quatro pessoas custa 500 €. Se forem seis, o valor sobe para os 660 €. O pack com dois pratos principais para quatro pessoas custa 650 €. Para seis, o valor sobe para os 800 €.

As encomendas para a ceia de Natal podem ser feitas até dia 20 de dezembro através do endereço de e-mail rsv.terrazza@sudlisboa.com ou do número de telefone 211 592 700. Para a passagem de ano, o prazo limite é o dia 27 de dezembro. Para o réveillon, o Sud Lisboa Terrazza preparou uma viagem gastronómica que tem como ponto de partida um amuse-bouche de carabineiro sobre tártaro de cogumelos. O bilhete custa 240 € por pessoa e inclui ainda robalo, manzo curado e um lingote de chocolate surpreendente.