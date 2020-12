Em tempo de pandemia, o setor da restauração reinventa-se. O Erva, um dos espaços de restauração do Corinthia Lisboa Hotel, tem, até 31 de dezembro, um serviço especial de entrega em casa com catering incluído, com um cozinheiro e, pelo menos, um empregado a prepararem-lhe e a servirem-lhe a refeição. Para grupos até oito pessoas, com um mínimo de cinco horas de serviço, tem o custo de 140 €. Para grupos de nove a vinte pessoas, com dois chefs e dois empregados de mesa, o custo duplica, para os 280 €.

A contratação de um empregado de bar, outra das opções, implica o pagamento de extra de 55 €. As horas extra e os serviços entre as 23h30 e as 07h00 têm um acréscimo de 50%. Os que não quiserem receber estranhos em casa podem encomendar a comida diretamente no restaurante, podendo levantá-la diariamente no local entre as 12h00 e as 22h30. Também está disponível um serviço de entregas ao domicílio. Em Lisboa, o valor mínimo de encomenda é de 50 €. Nos concelhos de Oeiras, Sintra e Cascais, é de 100 €.

Sapateira recheada, sopa rica de peixe e bivalves, polvo em cama de grelos, pá de cordeiro com especiarias e peru recheado com castanhas e frutos secos são, a par do lombo de bacalhau sobre chalotas, com vinho do Porto e crosta de broa, das rabanadas e da aletria, algumas das especialidades que pode degustar no aconchego do seu lar. Se lhe apetecer sair de casa, o restaurante Erva promove, na noite de 24 de dezembro, a partir das 19h30, um jantar de Consoada com uma ementa especial e animação com um DJ.

Composto por uma entrada, dois pratos principais, um de peixe e um de carne, uma seleção de doces de Natal, vinho branco e vinho tinto escolhidos pelo sommelier do restaurante, refrigerantes, águas, café ou chá e vinho do Porto a acompanhar os doces natalícios, custa 75 € por pessoa. O almoço de Natal, a 65 € por pessoa, é composto por uma seleção de entradas para partilhar, que inclui empadinhas de caça, cogumelos salteados, requeijão, sonhos de bacalhau e pastéis de borrego, de novilho e legumes.

Polvo grelhado no forno a lenha com couve-romanesca, puré de batata e maçã com splash de beterraba e carré de borrego com crosta de avelã, mostarda e coentros, acelga grelhada e puré de batata-doce são os pratos principais, servidos antes de uma seleção de doces de Natal que inclui rabanadas com vinho do Porto, sonhos de abóbora, bolo-rei e bolo-rainha, pão de ló de Ovar, leite-créme queimado e aletria. Inclui vinho branco e vinho tinto à escolha do sommelier, refrigerantes, águas, café ou chá e vinho do Porto.