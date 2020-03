A Too Good To Go aplicação de combate ao desperdício alimentar, que tem vindo a desenvolver um trabalho de incentivo e consciencialização para a importância da alteração de hábitos de consumo, decidiu mudar temporariamente o foco da sua plataforma digital. Desta forma, adaptou a aplicação e desenvolveu o projeto temporário #WeCare, juntos pelo comércio local.

Este projeto visa permitir aos estabelecimentos parceiros da Too Good To Go usarem a aplicação, de forma temporária, por forma a que possam, agora, excecionalmente, a utilizar como uma plataforma de take away. Dando a possibilidade aos utilizadores da aplicação de comprarem uma refeição para take away como base no menu original do estabelecimento, e não o habitual excedente alimentar. Os estabelecimentos interessados poderão saber mais preenchendo o formulário de contacto.

“A Too Good To Go decidiu avançar com estas refeições WeCare, motivada pela demonstração de solidariedade que se tem sentido e observado um pouco por todo o lado, nos últimos dias. Contudo, e para que este esforço não seja em vão é preciso que todos continuemos a cumprir as recomendações do Governo e que façamos as nossas escolhas dentro do que é seguro e recomendado, sendo a opção de recolha de refeições em formato de take away uma delas”, refere a empresa em comunicado.

Na mesma nota informativa a Too Good To Go sublinha que esta iniciativa “não tem fins lucrativos para a empresa, e o objetivo é apoiar negócios locais. Por isso, ao salvar uma refeição WeCare, o utilizador estará a ajudar estes estabelecimentos a permanecerem abertos e a manterem-se operacionais”.

Atualmente, presente em 15 países, na Europa e Estados Unidos, a Too Good To Go é uma solução que tem como missão o combate ao desperdício alimentar. Corria 2016 quando esta missão se materializou numa app que permitiu a estabelecimentos como restaurantes, hotéis, supermercados, lojas com comida preparada, venderem os excedentes alimentares de cada turno ou do dia a potenciais clientes. A plataforma conta com "mais de 19 milhões de utilizadores que já salvaram 30 milhões de refeições de 39 mil estabelecimentos", informa-nos a marca.