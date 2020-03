Denomina-se “Quarantine Tastes” a série que António Lopes, sommelier e também diretor de sala do restaurante portuense O Paparico, nos apresenta no Instagram. O objetivo é conduzir-nos em provas de vinhos selecionados pelo sommelier.

Uma iniciativa que nasce como resposta ao recolher coletivo que vivemos face à crise de saúde pública suscitada pela COVID-19.

Nos episódios de poucos minutos, António Lopes, faz-nos a apresentação do vinho em destaque, seguindo-se a prova olfativa e de palato. Não faltam dicas sobre o casamento gastronómico dos néctares com a mesa, assim como a experiência pessoal do sommelier com os produtores dos vinhos apresentados.

Em Quarantine Tastes já foram apresentados vinhos alentejanos (Dona Maria, Reserva 2012), Durienses (Mãos, 2017), Bairrada (Frei João, 2011).