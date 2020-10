Sushi não é apenas peixe cru bem preparado e temperado. É, antes de mais, um símbolo da gastronomia japonesa que conquistou o mundo. Uma arte milenar que também tem argumentos nos ingredientes e técnicas para incorporar os regimes vegan e vegetariano.

“Mas, como qualquer vegan sabe, há um limite para o número de rolos de pepino ou abacate que uma pessoa pode comer. É a pensar nos vegan que morrem de saudades de sushi que a ArtePlural publica o livro ´Sushi Modoki`, da mestre de sushi japonesa iina”, lemos no comunicado de apresentação do livro que chegou este outubro aos escaparates portugueses.

Iina é uma chefe de cozinha vegan e sushi master, autora de vários livros e instrutora numa escola de culinária vegan em Tóquio, capital do Japão. Na obra que agora entrega aos leitores portugueses, a nipónica apresenta receitas com recriações vegan, dos clássicos do sushi, que imitam o sabor e a textura do peixe, com ingredientes totalmente naturais.

créditos: ArtePlural

Modoki significa “imitar” em japonês, e é exatamente isso que as receitas deste livro fazem. Os tomates ou os pimentos transformam-se em “atum”, as cenouras em “salmão”, os cogumelos em “vieiras” e as abóboras em “ouriços-do-mar”. “Com resultados estonteantes que enganam até os olhos mais bem treinados”, como lemos na apresentação à obra.

No que toca às receitas, as propostas de iina estendem-se do sushi mais familiar, como rolos e nigiri, a chirashi, inari e oshi, entre outros. Além de serem completamente vegan, as receitas são na sua maioria sem glúten ou ajustáveis para serem sem glúten (usando tamari em vez de molho de soja, por exemplo).

Para além da componente receitas, “Sushi Modoki” apresenta várias informações sobre ingredientes específicos e instruções sobre como fazer ou preparar vários ingredientes básicos (arroz de sushi, tofu frito, molhos, pickles, entre outros).

A obra chega aos escaparates portugueses com o preço de 15,50 euros.