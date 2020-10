Jamie Oliver regressa à televisão portuguesa com refeições fáceis para a família

“Jamie Oliver: Refeições Fáceis para o dia a dia”, tem estreia marcada no canal temático 24Kitchen, a 12 de outubro, às 16h00 e em episódio duplo, passando a emissão a ser de segunda a sexta com um episódio diário.

No seu novo programa, o chefe de cozinha britânico apresenta pratos simples pensados para famílias, refletindo o dia a dia de Jamie, onde não faltam, por exemplo, jantares rápidos para as crianças.

créditos: 24Kitchen

Nas receitas que vai preparar, Jamie apenas utiliza até oito ingredientes, quer seja com base na sua disponibilidade, ou na acessibilidade económica.

Entre as receitas que dará a provar no seu novo programa, o chefe de cozinha de 45 anos, apresentará uma Frittata com uma inspiração indiana, Pasta de queijo e couve flor, Tacos de salmão, Tempura de abacate, Canelloni de cogumelos, Salmão com um recheio cremoso de gambas e Pimentos vermelhos recheados.

créditos: 24Kitchen

Nascido a 27 de maio de 1975, Jamie Oliver, pai de cinco crianças, espraia e multiplica a sua atividade muito para lá do ambiente das cozinhas. Esta que é uma das personalidades mais influentes do Reino Unido, tornou-se um fenómeno global em matéria de alimentação saudável e campanhas de sensibilização para uma dieta mais equilibrada.

Longe vai o tempo em que Jamie cozinhava no pub dos seus pais numa pequena vila do Essex. Aos 16 anos, entra na escola de cozinha de Westminster Kingsway College e, em poucos anos, revela o seu talento para a gastronomia e comunicação. Em 1996 salta para os ecrãs de televisão, para as páginas da imprensa e, pouco depois, inicia caminho na edição de obras próprias.

Em 2019, o britânico viveu o ano negro da sua vida, com a derrocada do império dos restaurantes Jamie’s Italian.