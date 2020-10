Até 18 de outubro decorre aquele que se tornou um clássico das rotas de petiscos no Norte do país, reunindo dos “restaurantes tradicionais aos mais modernos, passando por restaurantes vegetarianos e de cozinhas do mundo”, refere a entidade organizadora, o município de Matosinhos em parceria com a Zomato, plataforma de reservas de restaurantes.

De acordo com a mesma fonte, “os participantes do Rally Fish poderão experimentar petiscos tão diversos como caril do mar, cavala fumada em serrim, tacos de peixe ou croquetes de choco”. Propostas que, tal como em anos anteriores, respeitam a mesma fórmula, com o petisco e a bebida a orçarem os 3 euros nos 71 restaurantes que se associam à iniciativa.

Entre os muitos pitéus à prova nos restaurantes de Matosinhos, Leça, Perafita, Senhora da Hora e Angeiras estão a Sopa de peixe à tubarão, os Mexilhões em molho verde, as Chamuças vegetarianas, a Salada e as Iscas de bacalhau, os Filetes de atum em escabeche de frutos vermelhos com filetes de cavala, a Cavala fumada em serrim.