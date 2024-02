Brigadeirando

O que é?

Coleção de doces Avec Amour da Brigadeirando.

O que oferece?

Os fãs de brigadeiros podem optar por duas caixas: a Amar (composta por 30 brigadeiros tradicionais) ou a Em Flor (composta por 10 brigadeiros com formato de flor). Existe ainda o Bolo Coração (com sabor a baunilha e recheio de brigadeiro tradicional ou sabor a chocolate com recheio de brigadeiro com de caramelo salgado) e o pote Matisse - inspirado no pintor francês Henri Matisse - que oferece nove chocolates de diferentes tamanhos que variam entre o branco, preto e morango. Para um momento divertido em casal, tem o kit Dois Corações, composto por dois mini bolos que vêm acompanhados de um pincel e natas coloridas para serem pintados em dupla.

Qual o preço?

Entre os 20 e os 50 euros.

Onde encomendar?

Na loja online.

Padaria Portuguesa

créditos: Luis Ferraz/A Padaria Portuguesa Divulgação

O que é?

Mini-naked cake mascarpone d'A Padaria Portuguesa.

O que oferece?

É um pequeno bolo composto por diferentes camadas com uma base de Pão de Ló e recheio de chantilly de Mascarpone. Para a decoração foram usadas frutas do bosque, corações de açúcar e flores comestíveis.

Qual o preço?

4,75€/unidade.

Onde encomendar?

Nas lojas físicas.

Maria Croissant

créditos: Divulgação Maria Croissant

O que é?

Croissant com recheio de chocolate e morangos da Maria Croissant.

O que oferece?

Para assinalar o Dia dos Namorados, a marca criou uma edição especial que vai estar disponível durante o mês de fevereiro. Um croissant de textura macia, crosta crocante e interior húmido recheado com chocolate negro derretido e morangos frescos.

Qual o preço?

4,50€/unidade.

Onde encomendar?

Nas lojas físicas.

Oll You Can Eat

créditos: Oll You Can Eat

O que é?

Kit São Valentim da Oll You Can Eat.

O que oferece?

É composto por três produtos artesanais que incluem um pacote de bolachas em formato de coração e outros produtos da marca, que podem variar entre um pote de manteiga (com sabor a amendoim/cacau ou caju/coco) ou uma infusão.

Qual o preço?

18,70€.

Onde encomendar?

No Instagram ou na loja fisica (Avenida de Paris 6E/F em Lisboa).

Lully 1661

O que é?

Tarte especial em forma de coração com citrinos.

O que oferece?

É composta por uma base de massa quebrada de amêndoa, guarnecida com um creme cítrico feito com diferentes variedades de fruta, como laranja, limão, toranja, tangerina, lima e bergamota. Esta tarte é complementada por marmelada de tangerina e finalizada uma cobertura de chantilly aromatizado com raspas de bergamota.

Qual o preço?

9,00€.

Onde encomendar?

Disponível para take-away nas lojas físicas do Beato e dos Anjos.

Grupo Celeste

O que é?

Edição especial Namorados de Berlim composta por seis produtos.

O que oferece?

Para a ocaisão, foram criadas quatro variedades de bolas de berlim com diferentes sabores e recheios, batizadas de Namorados de Berlim (limão, coco, chocolate/café e frutos do bosque/manteiga de amendoim), vendidas em caixas de quatro unidades. Para além disso existem ainda dois mini-bolos temáticos: Bolo Crocante de Chocolate (bolo de chocolate, com mousse de chocolate com aroma de avelã e interior crocante de cacau) e Bolo Red Velvet de Limão e Frutos do Bosque (bolo red velvet coberto com mousse de limão e recheio de frutos de bosque).

Qual o preço?

Preço sob consulta.

Onde encomendar?

Nas lojas físicas.