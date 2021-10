Sabe o que é um Tenebrio? O inseto que serve de base a novos snacks e massa

Em Portugal, a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) autorizou no passado mês de junho, ao abrigo do "Regulamento Europeu para Novos Alimentos", a colocação no mercado de forma transitória de sete espécies de insetos, entre eles, dois tipos de grilos, dois tipos de larvas, dois géneros de gafanhotos e a larva de um besouro, o Tenebrio molitor.

Autorização que permite a empresas produtoras de insetos disponibilizarem no mercado português uma oferta alimentar tendo por base esta fonte de proteína, rica em fibra, minerais e vitaminas. A Portugal Bugs, nascida em 2017, empresa pioneira no nosso país a comercializar e desenvolver produtos alimentares à base de insetos, estreia o espaço Future Taste da Auchan de Alfragide. A gama disponibilizada conta com snacks de insetos e farinha de inseto proteica (à base de Tenebrio molitor) e massa proteica (à base de larva de buffalo, um besouro).

“Estes insetos são criados em condições controladas de temperatura e humidade, de forma a melhor gerir os substratos de que se alimentam, e são alimentados à base de farelo, embora possam ser usados também subprodutos da indústria alimentar, como as leveduras de cervejas ou desperdício de cereais”, salienta a Auchan em comunicado.

“Pretendemos democratizar o acesso à inovação alimentar, disponibilizando uma oferta diversificada, com artigos inovadores e exclusivos, criando experiências por eleição. Neste espaço pretende-se dar a conhecer vários produtos, ao longo do ano, assim como toda a informação e benefícios dos mesmos”, realça Vera Fernandes, Responsável de Oferta e Compra na Auchan Retail Portugal.

Massa espiral proteica feita com farinha de buffalo. créditos: Auchan

A entomofagia, o uso de insetos como fonte de alimento remonta aos primórdios da Humanidade. Em 2013, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) defendeu a introdução de insetos na gastronomia ocidental, como alternativas nutricionais e saudáveis a opções comuns como o frango, porco, vaca e até o peixe.

Em Portugal, de acordo com a DGAV podem ser "produzidas, comercializadas e utilizadas na alimentação portuguesa, as seguintes espécies inteiras (mortas) ou moídas (como por exemplo, em farinha): o grilo-doméstico (Acheta domesticus) larva de buffalo (Alphitobius diaperinus), larvas da abelha-europeia (Apis mellifera male pupae), grilo-raiado (Gryllodes sigillatus) gafanhoto-do-deserto (Schistocerca Gregaria), gafanhoto-migrador (Locusta migratória) e, claro, a Larva-da-farinha (Tenebrio mollitor)".

A mesma fonte alerta que pessoas com alergia a mariscos ou ácaros do pó podem desenvolver alguma reação alérgica a este tipo de produtos à base de insetos.