Continente estreia-se nos snacks, barras proteicas e farinha à base de insetos

A partir deste mês de agosto dez lojas Continente passam a comercializar Tenebrio molitor em snacks, barras proteicas e farinha, do produtor nacional Portugal Bugs, com preços que variam entre os 1,79 euros e os 9,95 euros. Isto, após a Direcção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV) ter autorizado o consumo de sete espécies de insetos no país.

Os snacks Tasty Mealworms são insetos desidratados temperados com pimenta-caiena ou sal marinho, ricos em proteína e fonte de fibra. Podem ser adicionados como topping em saladas, sopas e massas.

As barras proteicas - Mealworm Bites - são elaboradas a partir de ingredientes 100% naturais e são fonte de proteína e ricas em fibra. Os sabores disponíveis são chocolate e amêndoa; figo e laranja; maçã e canela; manteiga de amendoim e mel.

A farinha, feita 100% a partir de Tenebrio molitor, é rica em proteína e fonte de fibra e pode ser utilizada para enriquecer receitas de pão, bolachas, bolos, panquecas, batidos.

créditos: Continente

Produzidos pela startup Portugal Bugs, sediada em Matosinhos, estes produtos têm o selo Portugal “Continente Food Lab”, projeto que permite divulgar artigos inovadores e novas tendências alimentares.

Atualmente, o Continente Food Lab está presente em dez hipermercados: Continente Matosinhos, Continente Colombo, Continente Gaia Shopping, Continente Gaia Jardim, Continente Telheiras, Continente Oeiras, Continente Vasco da Gama, Continente Cascais, Continente Antas e Continente CoimbraShopping, e são também cobertas as zonas da Grande Lisboa e Porto através do Continente Online.

“Os insetos, consumidos por cerca de um terço da população mundial, constituem uma fonte proteica sustentável, são ricos em fibra, vitaminas, minerais e em ácidos gordos essenciais. De notar que estes produtos podem causar reações alérgicas a consumidores com alergia conhecida a crustáceos e produtos derivados e aos ácaros do pó. Quando comparada com outras fontes proteicas animais, a produção de insetos tem menor impacto ambiental devido à menor pegada hídrica, menor emissão de gases com efeito de estufa, menor consumo de ração e menor exigência de solo fértil”, informa o Continente em comunicado.