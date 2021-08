A nova geladaria Scoop Gelato abriu recentemente em Lisboa (Rua da Cruz a Caselas, nº 3 Restelo), com gelados, crepes, brownies e sumos naturais, para saborear na esplanada, de caminho, ou adquiridos em embalagens para take away de 0,5L ou 1L.

Estes são gelados artesanais, fabricados localmente e os ingredientes escolhidos são livres de glúten e de contaminação cruzada. Também os cones são glúten free e vegan. “A Scoop é certificada pela Associação Portuguesa de Celíacos – APC”, informa a marca.

créditos: Scoop Gelato

Em copo ou em cone, há os eternos sabores que nunca saem de moda, mas também novidades a experimentar: ao chocolate, pistachio, framboesa, junta-se o gianduia (chocolate e avelã), limão, caramelo salgado, entre outros.

A Scoop Gelato terá portas abertas todo o ano, de terça a quinta-feira e domingo entre as 13h00 e as 20h00, e à sexta-feira e ao sábado entre as 13h00 e as 22h00, fechando à segunda-feira.