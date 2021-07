Alfarroba algarvia é o ingrediente base de uma bebida vegetal produzida no nosso país

Feita a partir de alfarroba do Algarve, no seu estado natural, sem farinhas ou concentrados ou açúcares e adoçantes adicionados, a Grand Carob, conta a história do seu criador, Nuno Alves: “numa conversa com amigos discutia-se o potencial do Algarve, além do turismo, e eu não conseguia deixar de pensar na alfarroba, presente nas minhas memórias de infância mais longínquas, e no seu potencial por explorar”.

A ideia maturada deu origem a uma mudança de vida: Nuno Alves, regressa do Reino Unido a Portugal e fixa-se no Algarve para aprofundar conhecimentos sobre o potencial nutricional e benefícios da alfarroba e avançar com meses de experiências até chegar à fórmula da Grand Carob, bebida com uma textura aveludada que, de acordo com o seu criador, “se assume como a alternativa de eleição ao leite”.

Nuno Alves, fundador da Grand Carob. créditos: Gonçalo Villaverde

“Acreditamos que o sabor da Grand Carob é o resultado do modo particular como tratamos a alfarroba, uma vez que não usamos farinha na nossa receita. Na verdade, este ingrediente é tão especial que, quando tratado bem, quase trabalha por nós, revelando-se no seu máximo potencial”, conclui.

A bebida à base de alfarroba pode ser “consumida com cereais, em batidos ou no café, a acompanhar pequenos-almoços, lanches ou snacks”.

créditos: Nuno Alves

“A Grand Carob foi vencedora do Programa de Aceleração do Grupo Nabeiro, Disruption 2019 e vencedora do Prémio Intermarché de Produção Nacional 2020 na categoria de Ideias com Potencial”, refere em comunicado a marca.

De momento, a bebida vegetal natural de alfarroba, pode ser adquirida nas lojas Celeiro, nos supermercados Apolónia e hipermercados como o Continente e Intermarché, sempre na secção de frios. Em casa, deve ser conservada no frio.