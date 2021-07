Disponível para aquisição e consumo desde 17 de julho, na Casa Mãe da Rota de Vinhos, em Palmela, o Pastel de Nata com Maçã Riscadinha, tem autoria do chefe de pastelaria Nuno Gil, proprietário da Confeitaria São Julião.

A nova especialidade de pastelaria local, “pretende promover a Maçã Riscadinha de Palmela, apresentando-se como mais uma possibilidade de confeção para este fruto, que é produzido apenas no concelho, durante os meses de verão”, refere em comunicado o município.

Já antes, Nuno Gil sublinhara ao SAPO Lifestyle que esta é “uma receita que estava na gaveta há muito tempo. A Maçã Riscadinha é um produto local, certificado, ou seja, com um trabalho de levantamento de campo e de estudo já desenvolvidos. Faltava, contudo, ´pegar´ nesta maçã e ver-lhe as potencialidades para lá do fruto fresco, sazonal”.

A Maçã Riscadinha é um fruto caprichoso, que aprecia o calor, vingando numa janela temporal curta, entre o final de julho e o mês agosto, precisamente os meses em que se dá o seu consumo.

Como forma de divulgar o novo Pastel de Nata com Maçã Riscadinha, vai decorrer uma apresentação pública a “21 de julho, às 18h30, na Casa Mãe da Rota de Vinhos”, informa o município.

A par desta iniciativa, e integrados no programa de promoção gastronómica “Palmela - Experiências com Sabor!”, estão a decorrer os Fins de Semana Gastronómicos da Fruta de Palmela, que prosseguem de 23 a 25 de julho.

Nos 21 estabelecimentos de restauração aderentes (lista completa aqui), de todas as freguesias do concelho, os visitantes podem degustar especialidades gastronómicas confecionadas com a fruta da região, com destaque, precisamente para a Maçã Riscadinha.