Todos os chefes de cozinha que queiram participar no concurso inspirado na Paella devem seguir algumas regras muito simples. Em primeiro lugar, cada chefe deve enviar um vídeo para a organização do concurso, antes de 12 de julho de 2021, não superior a 59 segundos, no qual deve contar a sua história profissional, que país representa e porque gostaria de participar no segundo Dia Mundial da Paella CUP.

Este material, juntamente com o currículo vitae (em inglês ou espanhol) especificando as suas redes sociais, deve ser enviado por correio eletrónico para o seguinte endereço: worldcup@worldpaelladay.org

Os melhores vídeos passarão à fase final e o público poderá votar no seu favorito até ao dia 6 de agosto.

Além disso, os fãs poderão carregar os seus cânticos de "paella" usando a hashtag #WorldPaellaDayCUP e etiquetando o concorrente pelo qual estão a torcer. Todos os detalhes do concurso serão anunciados aqui e nas redes sociais oficiais do concurso: Twitter, Facebook, Instagram e YouTube.

Próximos passos para ganhar a Taça Mundial de Paella

Um júri, composto por profissionais nomeados pela organização do Dia Mundial da Paella, terá em conta os votos, os cânticos, a oito finalistas (e três de reserva) antes do dia 13 de agosto. A comunicação com os selecionados será feita por correio eletrónico de forma personalizada.

Uma segunda edição cheia de novidades

Este ano, os oito finalistas serão convidados a ir a Valência para competir ao vivo no dia 20 de setembro, num formato que será revelado em breve e será transmitido em streaming.

O vencedor receberá como prémio o troféu que o credenciará como vencedor da II Edição da Taça Mundial de Paella. Além disso, os participantes vão receber um casaco personalizado e um certificado do seu estatuto de finalista.

Todas as regras e informações sobre o concurso podem ser consultadas aqui.