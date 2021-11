Com o objetivo de valorizar os estabelecimentos da região demarcada do Dão, promover a gastronomia e o vinho do Dão a Rota Dão & Petiscos está de regresso para a segunda edição.

A iniciativa da CVR do Dão vai realizar-se em mais de 60 restaurantes aderentes da região entre 1 e 30 de novembro. Assim, cada ponto de venda aderente irá promover um menu composto por um petisco à escolha e um copo de vinho do Dão por 4,50 euros.

“Esta iniciativa aconteceu pela primeira vez no ano passado, de forma a promover os vinhos e a restauração num ano atípico, uma vez que o canal horeca é muito importante para os produtores. A Rota Dão & Petiscos foi um sucesso e, por isso, passou a fazer parte do nosso calendário de ações para promover os vinhos do Dão”, explica o Presidente da CVR do Dão, Arlindo Cunha.

Esta iniciativa é ideal para quem não resiste a um petisco harmonizado com um vinho da região e quem aderir ainda pode ganhar prémios, tal como aconteceu no ano passado.

Para os clientes que se quiserem habilitar a ganhar têm de partilhar uma fotografia do menu e do copo no Facebook ou Instagram com a hashtag #vinhosdodao e o nome do estabelecimento fica imediatamente habilitado ao sorteio dos seguintes prémios: 1º estadia para duas pessoas, em regime de meia pensão no Hotel Quinta do Medronheiro e três garrafas de vinho Dão; 2º almoço ou jantar, para duas pessoas, no restaurante Mesa de Lemos - galardoado com uma Estrela Michelin em Viseu - e três garrafas de vinho do Dão; 3º seis garrafas de vinho do Dão.

Os três prémios serão entregues às fotografias com maior número de gostos entre as duas redes sociais.

A CVR Dão está a promover esta iniciativa em parceria com a AHRESP (Associação da hotelaria, restauração e similares de Portugal), a Cave Lusa e a Viseu Marca.

A lista de restaurantes aderentes pode ser consultada no site cvrdao.pt/rotadaopetiscos.