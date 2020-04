Num tempo que nos traz aos dias um certo amargor, a chefe de pastelaria Rita Nascimento não desarma da sua missão de acrescentar uma pitada generosa de doçura às nossas vidas. Em confinamento doméstico, como grande parte dos portugueses, Rita mantém os seus dias preenchidos a partir da sua casa e nos seus canais digitais “La Dolce Rita”, lugar para, desde 2014, partilhar centenas de receitas doces, muitas transpostas dos seus livros (o último “Um bolo por semana”, como aqui demos nota em entrevista) para partilhar com gulosos convictos”.

Sobre o atual momento, à conversa com o SAPO Lifestyle, a chefe de pastelaria cascalense afirma: “Fiquei com bastantes e ingredientes de sobra dos cursos de pastelaria que foram cancelados devido à situação. Então resolvi começar a criar algum conteúdo extra nas redes para, além de usar os ingredientes, me manter ocupada e tentar entreter quem também estava por casa.”

Rita não sossega: “Têm sido dias bastante cheios e divertidos, apesar das condicionantes, e sobretudo com uma troca muito grande com as pessoas que seguem.” Um desassossego que, aliás, tem caracterizado a vida da mulher que estudou teatro, fez um curso de pastelaria em Espanha, viveu nos Estados Unidos, Itália e Reino Unido e que, em Portugal desde 2007, mantém grande atividade editorial e nos canais digitais.

créditos: La Dolce Rita

A autora de livros como “Uma pastelaria em casa”, ou “Um bolo por semana”, mantém um contacto próximo com os gulosos nacionais. Fá-lo, no seu canal de Youtube, “La Dolce Rita”, entre outras redes sociais. “À parte de continuar com os vídeos às quintas-feiras, faço todos os domingos um bolo nas stories do Instagram – "O bolinho de domingo" – sempre com os ingredientes que tenho em casa. Tem tido muita adesão, as pessoas fazem comigo o bolo quase em tempo real e a meio da semana já me começam a escrever a perguntar que ingredientes vão precisar.”

Entre as muitas gulodices já partilhadas por Rita nas suas stories domingueiras, encontramos as panquecas com maçãs caramelizadas, o bolo de banana e coco, os crocantes de chocolate e o bolo de Ovomaltine com cobertura.

Os bombons crocantes de chocolate são, para a pasteleira, “os melhores do mundo” e, com o risco de criarem alguma dependência, “podem ser viciantes”, sublinha em tom brincalhão.

Do vício para a conspiração, as participações de Rita no mundo digital acrescentam, ainda, um projeto que mantinha com a editora que publica os seus livros, a ArtePlural.

“Transferi para o mundo virtual um projeto que tinha em conjunto com a editora que era o de fazer um tour por algumas cidades, 'Tour Gulosos Anónimos'. Como ficou sem efeito, fazemos agora reuniões semanais todas as terças-feiras em direto no Youtube. Estas reuniões têm sempre temas diferentes e são à volta do universo da pastelaria, como os tipos de ingredientes, utensílios, etc.”.