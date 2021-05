O convite que a Quintas de Melgaço estende este ano aos amantes de um bom vinho é o de ir experienciar em primeira mão o local onde a casta Alvarinho é a personagem principal, através da beleza das suas parcelas de vinhas com história e dos segredos que a adega guarda.

No decorrer da Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço (FAFM), as provas vínicas na adega da Quintas de Melgaço contarão com a harmonização dos vinhos com os enchidos de Inês Lobato e com os queijos Prados de Melgaço. Os interessados poderão também desfrutar desta experiência na esplanada da propriedade.

Neste evento, os participantes terão à sua disposição para prova alguns dos vinhos mais marcantes do portfólio da Quintas de Melgaço, dos quais se destacam: o Alvarinho QM, o único Alvarinho premiado com um Duplo Ouro no Sakura Japan Women’s Wine Awards 2021; o QM Vinhas Velhas, vinho classificado com 17,5 pontos pela “Revista Vinho Grandes Escolhas”; o QM Homenagem, vinho em tributo ao fundador da marca, Amadeu Abílio Lopes; e o Espumante QM Super Reserva, um dos “50 melhores espumantes do mundo”, segundo a “Wine Pleasures 2020”.

As provas de vinho e harmonização na Quintas de Melgaço decorrerão todos os dias da FAFM às 11h00, 14h00, 16h00 e 18h00.