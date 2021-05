O concelho de Setúbal vai fazer a festa da gastronomia em mais uma Semana da Ostra, com este bivalve servido ao natural, com algumas gotas de limão, ou em combinações com outros ingredientes. Iniciativa onde participam 30 restaurantes do concelho e que se integra o calendário de eventos gastronómicos do concelho setubalense, com a divulgação de produtos locais como a sardinha, o salmonete e o choco.

Ainda no decorrer da Semana da Ostra, realiza-se o passeio pedestre “Ostras e aves do Estuário do Sado”, a 9 de maio (9h30), percurso com três horas de duração, incluindo a prova de ostras.

Também em torno das ostras, a 16 de maio (18h00) terá lugar uma prova do bivalve, a harmonizar com vinhos, comentada pela chefe de cozinha Mariana Fernandes e Carolina Santos, da Quinta de Alcube. O encontro de participação gratuita vai decorrer na Casa da Baía. A inscrição prévia é obrigatória através do e-mail gape@mun-setubal.pt

No que respeita à ostra, sublinhe-se que a espécie autóctone no estuário do Sado, conferiu em tempos àquela zona húmida, assim como ao estuário do Tejo, o estatuto de maiores bancos da Europa.

Após décadas de redução da atividade, fruto da poluição do rio e introdução de espécies estrangeiras, a exploração da Ostra do Sado encontra-se em recuperação.

Participam na iniciativa os seguintes estabelecimentos: 490 Taberna STB, A Casa do Peixe, A Vela Branca, Adega dos Garrafões, Antóniu’s, Calha Bem, Copa d´Ouro, Florida, Martróia, O Batareo, O Tavira, Oficina do Peixe, Ostradomus, Ostras Sobre Rodas, Peixe no Largo, Pérola da Mourisca, Petisqueira do Manel, Pinga Amor, Sab´Amar, Sem Horas, Solar do Marquês, Taberna de Azeitão, Taberna do Largo, Tasca da Avenida, Tasca da Fatinha, Tasca do Xico da Cana, Tasca Kefish.