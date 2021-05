As caves Cálem, em Vila Nova de Gaia, serão as primeiras a voltar a receber visitantes, a partir de 3 de maio. Aberto todos os dias da semana, este espaço volta a disponibilizar o acesso ao museu interativo, as visitas à cave e a participação nas provas de vinho aí realizadas. Para além da tradicional visita, a Cálem apresenta como novidade a possibilidade dos turistas fazerem um circuito autónomo, exclusivamente desenhado para visitas privadas, em formato individual ou em pequenos grupos, com direito a um guia privado. Mantendo a aposta nos visitantes nacionais e nos programas em família, as caves oferecem entrada gratuita a crianças e jovens até aos 17 anos, uma proposta exclusiva para as famílias portuguesas.

A 14 de maio está previsto o regresso do espetáculo Fado in Porto, que, numa primeira fase, acontece de sexta a domingo, ao final da tarde, no wine bar da Cálem. Este espetáculo que junta dois ícones da cultura nacional, o fado e o vinho do Porto, assinala este ano o seu décimo aniversário.

Um dia depois, a 15 de maio, é a vez da reabertura da Quinta de S. Luiz, no Douro, local onde nascem os vinhos da mais antiga Casa de vinho do Porto – a Casa Kopke, fundada em 1638. Aqui, para além de acompanhar todos os passos da produção destes vinhos e de visitar os principais pontos de interesse da Quinta, os turistas terão agora, como novidade, a possibilidade de realizar um piquenique e de provar alguns dos sabores tradicionais da região, tendo como cenário uma vista inigualável sobre o rio Douro.

Por último, e também a 15 de maio, reabrem as caves Burmester, que, nos últimos meses, foram alvo de intervenção. Entre as principais novidades que estas caves irão apresentar está a criação de um pequeno museu, onde o visitante poderá perceber todo o processo de vinificação, incluindo as fases de engarrafamento e de rotulagem, e observar um conjunto de máquinas antigas que integram o património histórico da marca. Também a criação de uma nova área dedicada à importância dos barcos rabelo fará parte da visita, onde estará exposta uma réplica reduzida deste tipo de embarcação. Ao nível das experiências, os visitantes passarão a poder participar em provas de vinho com abertura de garrafas a fogo, que terão lugar junto à garrafeira histórica, envolvendo os participantes num ambiente mais intimista. À semelhança da Cálem, também nas caves Burmester haverá a possibilidade de agendar visitas privadas.