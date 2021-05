A renovada Rota dos Vinhos do Alentejo reabriu segunda-feira, 3 de maio. Para assinalar a semana da reabertura, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), responsável pelo espaço, oferece uma prova de cinco vinhos alentejanos gratuitamente a todos os que pretenderem adquirir uma garrafa, durante o mês de maio.

O espaço de dois andares, que conta com uma zona de experiências sensoriais e uma sala multimédia, foi inaugurado em março de 2020 e permite aos visitantes desenharem o percurso composto por adegas, restaurantes e hotéis, enquadrados no âmbito do enoturismo alentejano, que mais se adequa à sua viagem, bem como conhecer a história da viticultura alentejana, os tipos de solo ou castas mais comuns na região, a tradição ancestral do vinho de Talha, as práticas sustentáveis, e ainda saborear os diferentes néctares aí produzidos.

“É com muito agrado que anunciamos a reabertura da Rota dos Vinhos do Alentejo e do seu espaço moderno e dinâmico que é uma referência do enoturismo português e o centro basilar deste setor no Alentejo.”, avança Francisco Mateus, presidente da CVRA.

O espaço da Rota dos Vinhos do Alentejo, situado no centro da cidade de Évora, na rua 5 de Outubro, n.º 88, no trajeto da Praça do Giraldo para a Sé de Évora e o Templo Romano, estará aberto aos visitantes entre as 10h00 e as 18h00 de segunda a sexta-feira.

A marcação de provas está já disponível online.