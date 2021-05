Aliando a tradição à modernidade, poderão ser degustadas na Quinzena Gastronómica do Polvo, entre muitas outras, as seguintes iguarias: Polvo panado com açorda de coentros, Tempura de polvo com arroz do mar, Caril de polvo, Polvo à Brás, Carpaccio de polvo, Pica-pau de polvo, Pizza de polvo à lagareiro, Sandes de polvo à Bulhão Pato, Macarron de polvo e Sonhos com doce de polvo.

O evento, para além de poder ser usufruído nos restaurantes aderentes (no interior ou na esplanada), conta com as modalidades de take away e delivery.

A lista de restaurantes aderentes à iniciativa é a seguinte: Adega do Careca, Alma Nova, Barracão do Petisco, Restaurante Residencial Braga, Carlos dos Leitões, Restaurante Cervejaria Castelo, Chico Neto, DinossauroFood, Dom Lourenço, Foz Restaurante, Novo Parque, O Moleiro, O Pão Saloio, O Passarinho, O Viveiro, Páteo Ibérico, Pizza & Companhia, Solmar & Terrace, Terra à Terra, Vestigium e Vista Mar by Noiva do Mar.

A Quinzena Gastronómica do Polvo é organizada pela Câmara Municipal da Lourinhã.