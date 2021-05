Piqueniques na praia e jantares românticos para saborear em Albufeira

Na reabertura, o hotel NAU São Rafael Atlântico, unidade frente à praia de São Rafael, em Albufeira, lançou uma nova oferta com VIP romântico à chegada e jantar privado no miradouro da falésia da praia de São Rafael, com três menus disponíveis. Os preços variam entre os 30,00 e os 40,00 euros por pessoa (sem bebidas incluídas).

NAU São Rafael Atlântico. créditos: NAU Hotels & Resorts

Por seu turno, o hotel NAU Salgados Dunas Suites, também em Albufeira, propõe passeios ao ar livre e na praia com acesso exclusivo a 150 metros de distância tendo como mote piqueniques prontos para levar para o areal. Disponível a partir de 75,00 euros, para famílias até dois adultos e duas crianças, a cesta inclui espumante e sumo de fruta, waffles, mini pastel de nata, pão de chocolate, chansson de maçã, trança noz pecan, snack´s, sandwich club, poke Bowl, baguel Salmão fumado, focaccia de presunto e doce de figo, wrap de frango, quiche de cogumelos e espinafres, pão de leite misto, chip´s de batata, copo de fruta e também fruta à peça.

Os Contactos para reservas são os seguintes: tel. 213 007 009; e-mail bookings@nauhotels.com