A nova loja d´O Melhor Croissant da Minha Rua é “a primeira de muitas aberturas previstas para o presente ano, e surge no seguimento da inauguração de sete espaços em 2020”, informa a gestão da marca.

No espaço agora aberto em Massamá (Rotunda Drª Laura Aires, nº 2) mantém-se a tradição de lançar uma edição especial todos os meses, juntando-se aos sete recheios doces e seis salgados. Para este mês de maio, a estrela do menu é o “Croissant da Leonor”, com recheio de queijo Mascarpone com alperce e nozes (3,50 euros).

“A ideia resulta diretamente das sugestões diárias de novos recheios que a marca recebe dos fãs”, explica André Cidade, o fundador da marca.

Nova loja em Massamá. créditos: O Melhor Croissant da Minha Rua

Recentemente, O Melhor Croissant da Minha Rua decidiu complementar o slogan com o selo qualitativo “o croissant português”. André Cidade conta que “já não é a primeira vez que franceses entram na loja e compram apenas um croissant para provar e, logo de seguida, voltam bem impressionados para comprar mais croissants portugueses”.

O Melhor Croissant da Minha Rua nasceu em 2016, com a abertura da primeira loja em Sesimbra. De momento, a cadeia de croissanterias conta com 12 lojas em Alcântara, Avenidas Novas, Alvalade (as três em Lisboa), Almada, Azeitão, Cascais, Laranjeiras, Massamá, Odivelas, Carcavelos, Sesimbra e Setúbal.