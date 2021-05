Vítor Sobral e Fátima Lopes juntos no novo programa de cozinha “Ó Chef!”

Todas as semanas, em véspera de fim de semana, a dupla de comunicadores, Vítor Sobral e Fátima Lopes, vai confeccionar receitas apetitosas e surpreendentes. Com base no receituário português, mas com os detalhes que marcam o estilo do chefe de cozinha Vítor Sobral, vão recuperar-se algumas receitas que fazem parte do património gastronómico do nosso país.

No programa transmitido online, no YouTube, vão abordar-se técnicas e segredos para confeccionar alguns ingredientes, e vão dar-se dicas de sustentabilidade para evitar o desperdício e aproveitar tudo a que nem sempre se dá a devida importância.

A primeira receita, a 14 de maio, é Cachaço de porco no forno com pimentão da horta e migas soltas, mas haverá muitas mais sugestões, ao longo desta primeira temporada de 24 episódios, que incluem pratos originais e saborosos como Galo guisado, com tangerina e puré de batata e pera-rocha, Cataplana de polvo, amêijoas, batata doce e poejo, Sardinha em conserva, abacate e coentros, Arroz de coelho com tomilho limão e espinafres ou Robalo de caldeirada com batatinhas novas.

créditos: Verónica Silva

Os interessados apenas terão de subscrever o canal youTube “Ó Chef!” para todas as semanas ter acesso a um novo episódio.

A ideia para este projecto nasceu de uma amizade de longos anos, do gosto de ambos em cozinhar, e do tempo que a pandemia ajudou a criar, por força das circunstâncias. “Desafiei a minha boa amiga Fátima Lopes para se juntar a mim e, entre tachos e panelas, celebrar a nossa paixão comum pela gastronomia portuguesa, e partilhar receitas e ingredientes que sabem a Portugal”, afirma o chefe de cozinha Vítor Sobral. A apresentadora de televisão Fátima Lopes complementa estas declarações, garantindo que o programa vai ser “capaz de despertar em qualquer um o amor pela cozinha”.