O 1982 Bar no jardim da Churchill’s servirá cocktails originais, com base de vinho do Porto, inspirados em cocktails clássicos, vinho a copo, e tábuas de queijos e enchidos ou, para os vegetarianos, tábuas de húmus e vegetais. Há mesas e bancos, mas quem quiser aproveitar o espaço relvado para relaxar, pode levar toalhas ou comprar uma no bar e desfrutar de uma tarde de convívio.

Este ano, os piqueniques completos vêm pela mão da Graze Box, em parceria com a Churchill’s, para partilhar, a dois ou entre amigos.

Os piqueniques 1982 by Graze Box apresentam-se em duas ofertas: a proposta “1982 Graze Box for friends” (box de tamanho familiar, pensada para quatro pessoas, com o preço de 75 euros) ou a “1982 Graze Box for two” (45 euros para duas pessoas), e podem ser consumidas no espaço ou em regime de take away (40 e 70 euros, respetivamente). Ambas são constituídas por uma variedade de produtos de charcutaria, queijos selecionados, fruta fresca e pão, entre outras iguarias regionais do Norte do país.

O consumo dos piqueniques no espaço do 1982 Bar oferece um copo de vinho da Churchill’s à escolha (branco, tinto ou rosé) e um Churchill’s Dry White Port & Tonic por pessoa. Se preferir levar o piquenique para casa ou para outro espaço, a Churchill’s junta-lhe uma garrafa de vinho do Douro Churchill’s Estates na opção “1982 Graze Box for two” ou uma garrafa de Churchill’s Dry White Port na “1982 Graze Box for friends” com uma receita para poder preparar o cocktail em casa.

Os piqueniques só estão disponíveis por encomenda, que deve ser realizada até às 19h00 de quarta-feira.

No que toca à peça artística a Kruella d’Enfer, aquela resultou de um desafio que a Churchill’s lançou à celebrada artista visual e ilustradora portuguesa. Trata-se do primeiro mural assinado por Kruella na zona do Porto e é uma homenagem à Churchill’s, que comemora este ano o seu 40º aniversário, e aos vinhos que a marca produz no Douro.

A pintura, realizada ao longo de seis dias no início do mês, cobriu uma área de parede aproximada de oito metros de largura por dez metros de altura. “O último andar do andaime era uma varanda de luxo com vista 360º para o Porto.”, explica a artista.

Churchill’s Rua da Fonte Nova, nº 5, Vila Nova de Gaia Horários: Caves da Churchill’s - quarta a domingo: 10h00 às 18h00 (última entrada às 17h00). 1982 Bar no Jardim da Churchill’s - sexta a domingo: 12h00 às 19h00 Contactos: tel. 223 744 193, 915 507 322

“Foi dos mais especiais que pintei, porque a vista era inacreditável, com o Porto sempre em pano de fundo. Mal acabei a pintura consegui ouvir uma senhora a aplaudir ao longe e a dizer que estava muito bonito.”, um momento que Kruella não vai esquecer.

As Caves da Churchill’s, em Gaia, reabriram portas para voltar a receber visitantes a 12 de maio. O espaço está aberto de quarta a domingo, com visitas e provas privadas a funcionar por marcação. O 1982 Bar, no jardim, estará aberto de sexta a domingo.