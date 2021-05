Concurso que apela à criação do melhor rótulo oferece 500 euros em vinhos

Após uma primeira edição em 2020, quando recebeu mais de 400 propostas artísticas, o concurso de arte Nat Cool regressa com o objetivo de “acolher os rótulos e as visões mais surpreendentes e criativas de sempre”, lemos no comunicado que apresenta a iniciativa.

As regras e os objetivos do Natcool Creative Contest passam por interpretar um rótulo de uma garrafa de vinho Nat Cool, do produtor Niepoort, dando largas à criatividade individual, e incorporando os valores de leveza e “descomplicação”. No rótulo original do artista Francisco Providência, a barra e os olhos são o único elemento constante desta tela em branco.

Encontra abaixo alguns dos rótulos candidatos à primeira edição do concurso.

Até 11 de junho, cada pessoa pode enviar uma proposta de rótulo para o e-mail natcoolcontest@niepoort.pt, através de fotografia ou digitalização, em dimensão A4. As regras encontram-se no site criado para divulgação do concurso.

Os interessados em participar não têm de ter consigo uma garrafa Nat Cool, podendo fazer o download do rótulo no site já referido.

“O vencedor receberá 500 euros em vinhos Niepoort, e verá o seu rótulo ganhar vida nas garrafeiras, aquando do lançamento do próximo Nat Cool, em 2022. Além deste prémio, ganhará também uma sweat-shirt com capuz da Nat Cool. O segundo lugar terá direito a 300 euros em vinho, e uma T-shirt Nat Cool, e o terceiro lugar receberá 100 euros em vinho e um Tote bag Nat Cool”, informa o produtor.

créditos: Niepoort

O júri, composto por Dirk Niepoort, presidente da Niepoort, por Joana Emídio, designer da Niepoort, por Tiago Dias da Silva, director-geral da Quinta Maria Izabel, no Douro, e por Le Brimet, Co-Fundador e Diretor Criativo da CLINK, deliberará qual dos rótulos traduz melhor o espírito dos Nat Cool.

“Acima de tudo, o que mais nos move neste concurso criativo da Nat Cool é o entusiasmo ao perceber o envolvimento das pessoas com a marca”, explica Dirk Niepoort, a quinta geração à frente desta casa centenária produtora de vinhos em cinco regiões vitivinícolas.