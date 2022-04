Abril é sinónimo de Páscoa, e Páscoa é sinónimo dos tradicionais ovos: aqueles que fazem as delícias de toda a família, sejamos miúdos ou graúdos.

Foi a pensar nesta data que o Therapist criou duas opções saudáveis, mas nem por isso menos "gulosas", que prometem tornar esta Páscoa ainda mais doce e especial.

Dando o seu já habitual "twist" aos clássicos que todos adoramos, o restaurante funcional lança dois novos Ovos da Páscoa sem açúcares refinados, perfeitos para dar, receber e desfrutar nesta data.

São eles o Ovo Blondie, com chocolate de stevia, recheado com o blondie do Therapist e caramelo de miso, e o Ovo Choco, também com chocolate de stevia, recheado com manteiga de amendoim e o bolo de cacau do Therapist.

créditos: Therapist

Os Ovos de Páscoa do Therapist estarão disponíveis para encomenda através do site, em thetherapist.pt. O preço de cada Ovo de Páscoa é de €7,50.