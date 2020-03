Nestes tempos sem precedentes, os principais artistas de bolos do mundo inteiro uniram-se para oferecer 15 horas de demonstrações de bolos ao vivo, este sábado, 28 de março, na página de Facebook da CakeFlix.

O evento é totalmente gratuito e será transmitido ao vivo, permitindo que qualquer pessoa veja e interaja com estas principais estrelas da pastelaria. Terá início na Nova Zelândia e inclui artistas da Austrália, Índia, Espanha, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Alemanha, Itália, Bulgária, África do Sul e EUA.

Veja aqui os horários (horário do Reino Unido é igual ao de Portugal):

créditos: CakeFlix

Com tantas pessoas ao redor do mundo #stayathome/#ficaemcasa, os artistas estavam ansiosos por ajudar a libertar as tensões provocadas pela crise do Covid-19. Não haverá vendas, apenas várias horas de pura diversão e dicas, para ajudar a desviar a atenção de todos sobre o que está a acontecer a nível mundial.

A ideia de reunir estes profissionais ao redor do mundo num evento único surgiu de Paul Bradford e David Brice, donos da CakeFlix, eles próprios também a cumprir quarentena.

Paul e David têm um estúdio de filmagem em casa, ligação à Internet, página no Facebook, amplo alcance na comunidade de bolos e vinculados aos melhores artistas de bolos do mundo.

Não foi preciso muito tempo para descobrir como reunir todos estes recursos. “A resposta tem sido incrível. Se este evento puder ajudar apenas uma ou duas pessoas, tudo terá valido a pena", disse David.