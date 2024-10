A Lully 1661, padaria e pastelaria artesanal francesa em Lisboa, vai organizar dois eventos para lançar o seu novo produto, as Chouquettes Garnies. Trata-se de pequenas bolas de massa choux recheadas com natas batidas, aromatizadas com baunilha e com diversos sabores, que os clientes poderão adicionar como toppings.

A proposta dao chef de pastelaria da Lully, Pierre-François Potin, vai demonstrar como esta nova criação da pastelaria “punk-barroca” é feita, num workshop prático e gratuito pensado para quem adora meter as mãos na massa.

Além das chouquettes, o chef Pierre-François também vai apresentar (e dar a provar) a sua nova Tarte Tropézienne, reinterpretada a partir da icónica sobremesa típica da região de Saint-Tropez. Segundo a lenda, a versão original deste bolo — feito com uma massa suave e ligeiramente esponjosa, tradicionalmente recheada com um delicado creme pasteleiro — foi criada pelo padeiro polaco Alexandre Micka, que se mudou para a idílica região francesa após a Segunda Guerra Mundial, adaptando uma receita herdada da sua avó.

Os workshops decorrem na Lully 1661, na Rua do Forno do Tijolo, n.º 46, Anjos. O horário das ações é o seguinte: Quinta-feira, 17 de outubro (das 17h00 às 19h00). Sábado, 19 de outubro (das 15h00 às 17h00).

A nova gama de Chouquettes Garnies estará disponível a partir de 13 de outubro nas lojas da Lully 1661 nos Anjos, Beato e Campo de Ourique. A versão da Tarte Tropézienne da Lully também estará disponível por encomenda, com um mínimo de 72 horas de antecedência, para recolha numa das lojas.