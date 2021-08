Há mais um pretexto para desfrutar do verão na cidade. O Vogue Café Porto apresenta a nova carta de comidas e cocktails, uma viagem de sabores pela costa mediterrânica, a partir da tranquilidade do seu pátio interior, um verdadeiro oásis de verão no centro da cidade.

As entradas são a porta de embarque da experiência, repleta de frescura, exotismo e sabores autênticos. Entre as novidades estão os Ovos rotos com cogumelos selvagens e molho holandês (9€), a Sopa de tomate assado, queijo fresco e manjericão (4€) e o exótico Ceviche de peixe com abacate, manga e chili (10€).

Para refeições leves, como clama a estação, há novas saladas e sandes, com destaque para a Salada de melancia, queijo feta, rúcula e nozes (9€) e a Salada de sapateira, seleção de folhas verdes, tomate cherry, ovo de codorniz e vinagrete de café (13€). Propostas sofisticadas que, tal como é imagem de marca do espaço, conquistam à primeira vista, como um bom romance de verão.

Nos pratos principais, a jornada gastronómica segue sedutora com as novas propostas de Arroz Caldoso de Lingueirão, coentros e brandy (19€) e Lombo de vitela grelhado, batata salteada com paprika fumada e espinafres (20€). O Vogue Café Porto volta também a incluir pratos vegan no menu, com duas opções igualmente tentadoras: Risotto de abóbora e salada de espargos crocantes com rúcula e nozes (12€) e Pasta de cogumelos selvagens trufados e cebolinho (13€).

E para celebrar a dolce vita dos dias quentes, as sobremesas sugerem prazeres sem culpa, ou não fosse esta a estação da indulgência, como as Farófias de creme inglês e canela (5€) ou a Panna cotta de chocolate, gelado de cereja e kumquat (6€).

Os mais pequenos têm lugar à mesa do Vogue Café Porto, com pratos divertidos e saborosos, como um dia de praia. As opções infantis incluem Tempura de peixe (10€), Prego de novilho (10€) ou Pasta fresca do dia (9€).

Também a nova carta de bebidas e cocktails foi desenhada para exaltar as emoções que só o verão desperta. O Golden Tux (8€) sugere uma intensa e sofisticada combinação de Taylor’s 10 Year Old Tawny Port, Aperol e Gin Bombay Sapphire.

Já o White Berry Lady (8€) propõe uma exuberante e apaixonada conjugação de Croft Pink, rum com infusão de morango, shrub de balsâmico e frutos silvestres e espuma de ginger beer.

White Berry Lady créditos: Vogue Café Porto

Outra das grandes novidades é o cocktail de celebração dos 70 anos do Hotel Infante Sagres, onde o Vogue Café Porto está inserido. “1951” (9€), ano de fundação do hotel, é o nome escolhido para a combinação de Taylor’s Chip Dry, Italicus, Dom Bénédictine, Xarope de maçã Granny Smith, gengibre e sal e pimenta.

Para assinalar o aniversário, nas refeições que incluam entrada e prato principal, o cocktail é servido com cortesia durante o mês de agosto (mediante reserva direta).

Com uma decoração vanguardista, o Vogue Café Porto dispõe de duas salas interiores e um amplo pátio interior, um refúgio em plena Baixa portuense, que convida a desfrutar do verão na cidade.

De portas abertas todos os dias, com um horário contínuo, das 12h00 até 24h00 às sextas, sábados e vésperas de feriado, das 12h às 23h00 nos restantes dias, a reserva é recomendada através do telefone 22 339 8550 ou e-mail reservations@voguecafe.pt.

Até às 16h00, é possível desfrutar do menu de brunch diariamente, um dos novos must-have da cidade.