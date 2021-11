O Festival Nacional de Gastronomia, que se realiza de 18 a 28 de novembro, na Casa do Campino, em Santarém, anunciou a programação da sua 40ª edição com um amplo leque de atividades: artesanato, cultura, música, espetáculos, apresentação de livros, debates, exposições, showcookings, conferências, vinhos e cinco jantares gastronómicos com chefs galardoados.

Para além dos 11 restaurantes que representam Portugal de Norte a Sul de Portugal, passando pelas ilhas, este ano, o festival tem um espaço dedicado aos restaurantes de Santarém. Todos os dias, o espaço é ocupado por um restaurante que dá a conhecer a gastronomia da região.

Nesta edição, o festival apresenta o “Jantar com o Chef”, com nomes conhecidos do mundo gastronómico. No primeiro dia, o jantar é servido por Rodrigo Castelo, dia 19 de novembro é servido a quatro mãos por Vasco Coelho e Inga Martin e no dia 20, por Ljubomir Stanisic. Na sexta-feira, dia 26 de novembro, o jantar é servido por Noélia Jerónimo e Miguel Gameiro, terminando no dia 27 com Chakall.

Uma outra novidade é o espaço “Livraria” onde vão ser lançados livros e promovidas sessões de autógrafos sobre gastronomia e onde se pode visitar a exposição sobre a história dos 40 anos do Festival.

O evento, que disponibiliza um espaço para apoio a bebés e animação das crianças, desde a idade de amamentação até aos dez anos, vai contar ainda com vários concursos nacionais de pratos tradicionais como o de Entradas, Sopas, Leitões, Marisco, Sobremesas, Frango Assado, Pastéis e Empadas, e Pratos Cozinhados, entre outros.

Os 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia vão também ser assinalados com diversos concertos: Black Mamba, João Pedro Pais, Bárbara Tinoco, Ricardo Gama & João Correia e Jessica Pina.

Em outubro último, o site de viagens Big 7 Travel divulgou os 25 melhores festivais gastronómicos na Europa durante o outono, tendo incluído o Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, única presença portuguesa na tabela.