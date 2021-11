Localizada em Reguengos de Monsaraz, na planície alentejana, a Adega José de Sousa inclui dois espaços diferentes para a produção de vinhos: a Adega dos Potes com 114 talhas de barro, onde ainda se utiliza um método de fermentação ancestral e raríssimo e a Adega Moderna, onde estão 44 tanques de inox com toda a tecnologia de vinificação indispensável para a produção de vinhos brancos e tintos.

Espaços que os interessados em participar no programa “No dia de São Martinho, vai à adega e prova o vinho” poderão conhecer durante todo o mês de novembro.

A iniciativa inclui visita guiada à adega nova, lagares e adega dos potes; prova de vinho novo e dos néctares Monte da Ribeira Branco e Puro Talha Tinto. Não faltará a degustação de produtos regionais, com queijo de ovelha, enchidos, pão alentejano e azeite e a oferta do “Kit São Martinho”, com uma garrafa de vinho e um pequeno saco de castanhas para assar em casa para cada duas pessoas.

O preço da visita orça os 22,5 euros por pessoa com as crianças a pagarem 7,50 euros. O preço por família (2 adultos e 2 crianças) é de 54 euros.

As reservas poderão efetuar-se para o telefone 918 269 569, whatsapp 918 269 569, ou e-mail josedesousa@jmfonseca.pt