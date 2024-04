No primeiro fim de semana de maio, os sete produtores do coletivo Baga Friends recebem todos os que quiserem conhecer os segredos que estão por detrás dos vinhos em que laboram. Quem adquirir bilhete terá a oportunidade de circular livremente pelas adegas, entre as 10h00 e as 18h00, sem necessidade de marcação, e assim desfrutar de degustações de vinhos, harmonizações com petiscos tradicionais da região e de falar com os produtores. Participam na iniciativa os seguintes produtores: Luís Pato, Filipa Pato, Quinta das Bágeiras, Quinta da Vacariça, Quinta de Baixo - Niepoort, Sidónio de Sousa e Vadio.

Este ano, serão apresentados vinhos novos e colheitas novas das marcas mais conhecidas, mas também vinhos mais antigos, alguns esgotados ou já sem distribuição. Para a Filipa Pato, a edição de 2024 será o momento para abrir aos visitantes, as portas da sua recém-inaugurada adega. A Quinta das Bágeiras, que está a celebrar 35 anos, aproveita para assinalar a data com pompa e circunstância. E Luís Pato terá uma organização de festas local para vender bifanas.

Neste mesmo dia à noite, o grupo de produtores amigos da Baga estarão presentes num jantar de harmonização da Baga com um menu do Rei dos Leitões, parceiro do evento que pensou os pratos a combinar com cada vinho.

A casta Baga, que em tempos era exemplo de vinhos mais difíceis e pouco apelativos de beber enquanto jovens, tornou-se uma casta procurada por todos, amada e valorizada. Isto é fruto de um trabalho conjunto dos produtores da região, entre eles dos Baga Friends. Juntos, os Baga Friends têm mais de 70ha de Baga plantados, o que representa quase metade das suas áreas totais de vinha.

“Este grupo já fez imenso pela Baga. A casta está definitivamente na moda e aqueles que há anos criticavam a Baga, hoje acham que ela é o máximo. Isso traduz o trabalho dos Baga Friends”, revela Luís Pato.

Mais informações sobre o Dia Internacional da Baga aqui.