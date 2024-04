A Quinta do Bomfim, propriedade da família Symington, conhecida pela produção dos vinhos do Porto Dow’s, reabre o espaço “Merenda na Vinha”, um local para desfrutar de piqueniques, petiscos e de uma seleção de vinhos. A família, que está há cinco gerações na propriedade localizada no Pinhão, convida os visitantes a descobrir aquele que foi o local premiado nas categorias "Global e Arquitetura e Paisagem" dos prémios Best of Wine Tourism 2024, em fevereiro deste ano.

As visitas guiadas à Quinta do Bomfim são uma oportunidade de conhecer os espaços e os “segredos” do vinho ali produzido. Conduzidas por guias, as visitas revelam a história da propriedade, com passagem pelas adegas e pelo armazém, uma construção de 1896.

Os passeios na vinha são um convite para ficar a saber mais sobre as características do terroir da região. A quinta conta com três percursos pedonais e, no final do passeio, não falta um refresco ou um piquenique. A sugestão da família Symington passa pela “Merenda na Vinha”, espaço inaugurado em 2023. Este ano, os cocktails e o menu de petiscos são novidade, sendo possível desfrutar de diversas opções, como o sortido de enchidos, crackers e espetada de queijo com tomate cherry, ou uma taça de amêndoas e batatas fritas. Os piqueniques continuam disponíveis, para refeições mais completas.

O menu de piquenique, elaborado pela equipa do restaurante da propriedade – Bomfim 1896 with Pedro Lemos (Guia Michelin 2024) –, pode ser desfrutado de segunda-feira a domingo, das 13h00 às 17h00. Uma seleção de pão, Sopa fria de tomate coração-de-boi, Salada de verduras, Carapau de escabeche, Covilhetes e queijo curado são as escolhas para o menu, que conta ainda com fruta da época e Toucinho do céu para sobremesa. A garrafa de Altano Branco (para duas pessoas) e um copo de vinho do Porto Dow's Tawny 10 Anos ou LBV complementam o piquenique do Bomfim, com um custo de 40€ por pessoa. Opções vegetarianas são também uma possibilidade, com broa de milho e pão de centeio a integrarem a seleção de pão, juntamente com covilhetes de legumes, legumes assados e queijo merendeira.

Pensado para os mais novos, com um custo de 15€, o cesto de piquenique inclui uma sanduiche de queijo e fiambre, uma empada de frango, toucinho do céu, fruta da época e limonada. Também a diversão é assegurada para todas as idades, com vários jogos disponíveis na propriedade, como o cricket, o jogo do galo ou um dominó gigante.