Viveiro, a iniciativa que quer dar a provar a cultura gastronómica de Aveiro em 2024

Reunir na mesma mesa residentes, visitantes, chefs, produtores locais, investigadores e artistas para pensar, partilhar e provar a identidade gastronómica de uma região. Este é o mote do “Viveiro: Aveiro 2024”, um evento integrado na programação da Capital Portuguesa da Cultura e organizado pela Associação Viveiro, criada com o propósito de promover e divulgar o património culinário nacional.

A cidade à beira Ria torna-se também palco de um autêntico viveiro de ideias, negócios e tradições ao longo de quatro fins de semana temáticos. “Vamos refletir sobre a gastronomia de Aveiro nas suas dimensões histórica, social, económica, cultural e política, bem como a sua sustentabilidade e futuro. Iremos fazê-lo em jantares, conversas, workshops e espetáculos, celebrando receitas antigas e testando inovações, ocupando o território e interagindo com a comunidade”, explica Carlos Martins, responsável pela Associação Viveiro.

Chef Ricardo Costa. créditos: Divulgação

Partindo de quatro temas – Identidade, Democracia, Sustentabilidade e Inovação – e organizando-se em diferentes atividades distribuídas ao longo do ano, a iniciativa acontece nos dias 4 e 5 de maio, 8, 9 e 10 de junho, 13, 14 e 15 de setembro e 15, 16 e 17 de novembro em vários locais da cidade, tendo o Mercado do Peixe de Aveiro como quartel-general, culminando numa Ceia de Natal performática no dia 14 de dezembro.

"Viveiro: Aveiro 2024” arranca nos dias 4 e 5 de maio, sob o tema Identidade. Este primeiro fim de semana será marcado pelo lançamento oficial do “Guia Gastronómico de Aveiro”, um documento gratuito, disponível em formato digital, que reúne a história, a produção e as principais características de oito ingredientes originais da região: sal, algas e plantas halófitas, ovos moles, bacalhau, enguia, leitão, ostras e vinhos da Bairrada.

No sábado, a programação começa com uma viagem que explora a identidade dos vinhos da região à boleia do Dia Internacional da Baga, uma iniciativa criada pelo coletivo Baga Friends. Entre as 10h00 e as 18h00 será possível visitar as adegas de sete produtores da Bairrada – Luís Pato, Filipa Pato, Quinta das Bágeiras, Quinta da Vacariça, Quinta de Baixo/Niepoort, Sidónio de Sousa e Vadio – para provas de vinho, animação, pratos típicos e algumas surpresas.

A extração de sal marca a feição da Ria de Aveiro. créditos: Divulgação

Um dos momentos marcantes da primeira edição do evento acontece no Museu de Aveiro. O edifício histórico da cidade abre as portas ao público para uma degustação do “Guia Gastronómico de Aveiro”. O chef Ricardo Costa será responsável pela curadoria de um menu que celebra o património culinário da região, contando com a presença de alguns produtores. O jantar será servido, pelas 19h30, nos claustros do Museu e terá o valor de 25€ por pessoa, com uma seleção de vinhos e espumantes incluída.

Antes disso, pelas 18h00, o diretor do Museu, José Rebocho Christo e o chef aveirense, responsável pelo Restaurante Gastronómico, no The Yeatman Hotel, galardoado com duas estrelas Michelin, protagonizam uma conversa sobre a herança culinária e o legado gastronómico daquele território.

No último dia do evento, domingo, a antiga estação ferroviária de Aveiro recebe um workshop de ovos moles, orientado pela Associação de Produtores de Ovos Moles de Aveiro. A atividade é gratuita e realiza-se entre as 10h00 e as 12h00.