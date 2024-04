40 anos de Pap’açôrda em livro e com comentário de Marcelo Rebelo de Sousa

Trata-se de um “livro-objeto dedicado aos mais de 40 anos do prestigiado restaurante lisboeta”. É desta forma que a editora Contraponto anuncia a publicação, a 18 de abril, de uma obra que percorre quatro décadas da história do restaurante que abriu portas em março de 1981, então no número 57 da Rua da Atalaia. Na época, Fernando Fernandes e José Miranda, com a ajuda de Manuel Reis, inauguram o restaurante Pap'açôrda, “trazendo uma lufada de ar fresco não só para a restauração, mas para a própria história de Lisboa”, continua o comunicado veiculado pela Contraponto.

A casa atraiu personalidades nacionais e estrangeiras da classe artística, política e empresarial. Em 2016, o restaurante mudou-se da casa-mãe, no Bairro Alto, para o primeiro andar do Mercado da Ribeira Time Out.

créditos: Contraponto

Para celebrar as quatro décadas do Pap’açôrda, o livro conta com os contributos de figuras como Miguel Esteves Cardoso, Clara Ferreira Alves, Catarina Portas, Maria João Seixas, Inês Meneses, Pedro Cabrita Reis, Marcelo Rebelo de Sousa, André Carrilho, entre outras.

Editado em grande formato, inclui fac-símiles e fotografias de grande qualidade A direção de arte é de Jorge Silva e a conceção e direção do projeto têm a assinatura de Paula de Oliveira Ribeiro. A ilustração é de André Carrilho e as fotos de Carlos Pinto, Luísa Ferreira e Inês Gonçalves.

A obra chega aos escaparates com o preço de 29,9€.